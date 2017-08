Am ersten Spieltag der Deutschen Meisterschaft in Bad Neuenahr feiert Norbert Henn seinen 59. Geburtstag, am letzten den Titel - den achten bisher.

Mit 6:2 und 6:4 schlug er im Finale der Herren 55 souverän Axel Goike (TuS Essen). An Nummer eins gesetzt räumte Henn das Feld ab und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. In Runde eins hatte er aufgrund der Setzliste noch ein Freilos, in der zweiten machte er mit Thomas Kiesslich (TC Diez) mit 6:2 und 6:0 kurzen Prozess.Danach waren Andreas Becker (Condor Hamburg) mit 6:0/6:1 und Tom Zacharias (TV Hildesheim) im Halbfinale mit 6:1/6:3 an der Reihe.Es war der achte Deutsche Meistertitel für Norbert Henn, der in den Monaten zuvor Turniere in Hildesheim, Baden-Baden, Hamm, Karlsbad und Essen gewonnen hatte. "Ich war Favorit und habe meine Aufgabe sicher bewältigt", sagt der Meister.Im Mixed erreichte er zusammen mit seiner Frau Sabine das Finale, das die beiden aber verloren: Mit 5:7 und 1:6 gegen Alice Schöpp und Udo Zirben (TC Remscheid). Weitere Konkurrenzen konnte er nicht spielen, da man immer nur in zwei verschiedenen antreten kann.