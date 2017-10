Der Amberger Silvesterlauf 2017 wartet mit zwei Neuerungen auf, um die Teilnehmerzahlen weiter zu pushen - und auch als Motivation, um trotz des beträchtlichen Organisationsaufwands als gemeinnütziger Verein diese Veranstaltung die nächsten Jahre weiter anbieten zu können.

Zum einen wird ein Firmenlauf mit angeboten, zum anderen gibt es eine Benefiz-Aktion, die neben den Startern auch die Zuschauer einbindet. Der Amberger Volksbank-Raiffeisenbank-Silvesterlauf nimmt bereits für hunderte Läufer aus dem Landkreis und darüber hinaus regelmäßig einen festen Platz im letzten Tag des Terminkalenders ein. Freizeitjogger, ambitionierte Hobbyläufer und ehrgeizige Profis trotzen den oft winterlichen Wetterverhältnissen, um das Jahr mit einem sportlichen Erlebnis in der Amberger Altstadt ausklingen zu lassen.Zum 27. Silvesterlauf haben sich die Organisatoren vom CIS Amberg einige Neuigkeiten ausgedacht: Zusätzlich zum Jugendlauf (2,5 km), Hobbylauf (5 km), Staffellauf (2 x 2,5 km) und Hauptlauf (7,5 km) wird es zum ersten Mal einen Firmenlauf über 5 km geben, bei dem Unternehmen, Schulen und Vereine als Team antreten.Die steigenden Teilnehmerzahlen bei Firmenläufen in den vergangenen Jahren zeigen deutlich, wie förderlich für ein gutes Betriebsklima ein gemeinschaftliches Erlebnis im Kollegenkreis außerhalb des "Tagesgeschäfts" wahrgenommen wird - ganz besonders, wenn Chef oder Chefin mit gutem Beispiel mitlaufen oder zumindest anfeuern. Schließlich freuen sich diese ganz besonders über ein bisschen Publicity durch einen gemeinsam erkämpften Platz in der Wertung der schnellsten oder teilnehmerstärksten Teams.Nicht nur sich selbst sondern auch anderen Gutes tun kann jeder Läufer und Zuschauer bei der Startnummernausgabe: Hier bietet die Selbsthilfegruppe Krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach e.V. eine Typisierung für die DKMS an, finanziell unterstützt durch einen Sponsor mit drei Euro für jeden Starter (alle Disziplinen).Und wem das noch nicht Motivation genug für eine Teilnahme ist: Gibt es eine bessere Gelegenheit als den Silvesterlauf, seine guten Vorsätze für etwas mehr Bewegung im Neuen Jahr schon ein paar Stunden vor dem Jahreswechsel in die Tat umzusetzen?Die Läufe starten am 31. Dezember ab 12 Uhr auf dem Amberger Marktplatz, was ausreichend Zeit zur Erholung für die abendliche Silvesterfeier lässt.