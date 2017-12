Die letzten Runden im alten Jahr sind gedreht: Und Maximilian Zeus machte dies am schnellsten. Der junge Pirker gewann am Sonntag erneut den Amberger Silvesterlauf 2017. Für die 7,5 Kilometer durch die Amberger Altstadt brauchte er 23:12 Minuten. Für den 22-Jährigen war es das letzte Rennen im Trikot der DJK Weiden, der deutsche Berglaufmeister startet künftig für die LG Telis Finanz Regensburg. Der künftige Teamkollege von Zeus, Erik Hille, wurde in 23:40 Minuten Zweiter vor Andreas Hecht (DJK Weiden) in 24:52 Minuten.

Bei den Damen war Domenika Mayer von der LAC Quelle Fürth die Schnellste (27:21). Als Zweite im Ziel war Eva Haberl (LG Telis Finanz Regensburg/29:20) vor der Lokalmatadorin von CIS Amberg, Heike Uhl, die nach 31:50 Minuten ins Ziel kam.Nicht so flott unterwegs war natürlich Wilhelm Anderl. Der Senior vom VfL Waiblingen ist aber auch schon 80 Jahre alt und er meisterte die Strecke unter dem großen Jubel der Zuschauer in gut einer Stunde."Es war natürlich schön, im letzten Lauf noch einen Sieg für die DJK Weiden zu holen", sagte Männer-Sieger Zeus nach seinem starken Rennen. "Und dann war ich ja auch nochmal schneller als vergangenes Jahr." Um acht Sekunden verbesserte sich der BWL-Student im Gegensatz zu 2016. Ein bisschen lag das vielleicht auch am Wetter. Bei Temperaturen um die 10 Grad und trockenem Wetter herrschten ideale Bedingungen für die 380 gemeldeten Läufer. "Das war optimales Laufwetter", freute sich auch Bernd Stief vom Veranstalter CIS Amberg. Zusammen mit Christian Koch hatte er die Traditionsveranstaltung wieder federführend organisiert. Und nachdem der letzte Läufer im Ziel angekommen waren, durften die CIS-Leute um Stief sich auch über eine starke Leistung freuen: "Es hat noch alles so reibungslos funktioniert, wie dieses Jahr."