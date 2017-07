Nach den beiden Erfolgen zum Auftakt freuen sich die Herren des TC Amberg am Schanzl auf ihren nächsten Doppelpack in der Tennis-Regionalliga.

Gegner im Heimspiel am Samstag, 15. Juli (Beginn 11 Uhr), ist der MTTC Iphitos. Die Münchner, die bislang ohne ihre an Nummer eins bis vier gemeldeten Ausländer Egor Gerasimov (Weißrussland), Gianni Mina, Antoine Escoffier (beide Frankreich) und Antonio Massara (Italien) antraten, mussten zwei deutliche 1:8-Niederlagen einstecken. Sollten sie am Samstag mit derselben Aufstellung in Amberg auflaufen, rechnen sich die Gastgeber gute Chancen auf einen weiteren Sieg aus.Eine schwere Aufgabe haben die Amberger dann am Sonntag, 16. Juli (11 Uhr), im Auswärtsspiel beim starken TSV 1880 Starnberg. Schanzl-Teamchef Richard Vogel ist jedoch optimistisch: "Wenn die Jungs so gut spielen wie am letzten Wochenende, können sie jeden schlagen". Außerdem könnte auch von den Ambergern noch das ein oder andere Ass aus den Ärmeln (beziehungsweise der Meldeliste) gezogen werden.