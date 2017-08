Für den SV Raigering ist es eine ganz große Sache: Am Freitagabend testet der 1. FC Nürnberg gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag im Pandurenpark. Das Dorf freut sich über das Gastspiel - vor allem, weil Raigerings bekanntester FCN-Spieler, Patrick Erras, am Start ist.

Patrick Erras kommt heim

Franken ohne Allüren

"Der Pandurenpark könnte rappelvoll werden" Anpfiff der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dukla Prag im Pandurenpark in Raigering ist um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zehn Euro. Ermäßigte Karten für Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr, Studenten, Menschen mit Behinderungen und Rentner kosten acht Euro. Kinder und Schüler einschließlich des 15. Lebensjahrs haben freien Eintritt. "Der Vorverkauf läuft richtig gut", ist SVR-Vorsitzender Thomas Graml biser zufrieden. "Der Pandurenpark könnte rappelvoll werden."



Karten gibt es im Vereinsbüro am Montag und Mittwoch von 8 bis 11 Uhr und Dienstag 11 bis 13 Uhr, außerdem bei Edeka Wiesmeth in der Pfistermeisterstraße. Eine weitere Vorverkaufstelle ist bei Sport Nanka in der Dr.-Dörfler-Straße. (spw)

Raigering . Der Rasen auf dem A-Platz im Pandurenpark ist auf genau 2,4 Zentimeter gestutzt. Die Putzfrau kehrt einen Tag früher aus dem Urlaub nach Hause, damit sie am Freitagvormittag den Boden in der Umkleidekabinen wischen kann. Die Duschen sind schon seit einigen Tagen professionell desinfiziert und am Vormittag des Spieltags wird das Feld noch frisch markiert. Wenn ein bekannter Verein wie der 1. FC Nürnberg in den Raigeringer Pandurenpark kommt, will sich der SV von seiner allerbesten Seite zeigen. "Die Freude über das Testspiel der Franken gegen Dukla Prag bei uns ist riesig", erklärt SVR-Vorsitzender Thomas Graml. Das Dorf redet seit Tagen von nichts anderem mehr.Der Knaller für die Region ist die Partie vor allem auch, weil Raigerings wohl berühmtester Sohn und Fußballer, Patrick Erras, in die Heimat kommt. "Er ist ein Ausnahmespieler, der schon in der E-Jugend mal bis zur C-Jugend hinauf ausgeholfen hat", sagt Graml. 2007 wechselte der Raigeringer Erras an den Valznerweiher, ehe er 2015 sein Debüt in der ersten Mannschaft des Club gab. "Daher kennen ihn viele SVR-Spieler persönlich", erinnert sich Graml. Viele SVR-Fußballer sind aber auch selbst Fans der Franken. Da ist die Aufregung freilich groß in der Mannschaft: Sitzt etwa auf Florian Hallers Platz in der Kabine FCN-Mittelfeldspieler Kevin Möhwald? Oder nimmt Clubspieler Tim Leibold Platz bei Michael Muck? Und wo sitzt eigentlich Erras? "Klar, werden solche Fragen in den letzten Tagen viel diskutiert", sagt Graml lachend.Bis am Freitagabend um 18 Uhr der Schiedsrichter die Partie jedoch anpfeifen kann, ist noch einiges zu planen und erledigen. Das weiß auch Graml und zählt nur einige Beispiele auf: Der FCN erwartet bis zu 1500 Zuschauer. Wo parken die Fußballfans? Wie kann man die Sicherheit garantieren? Wie verhindert man ein Verkehrschaos? Und wie viele Getränke und Essen muss man bereitstellen? "Zwei Landwirte, die Wiesen um den Sportplatz besitzen, haben extra die Flächen gemäht, damit die Leute dort parken können", erzählt Graml. 60 Vereinsmitglieder sind an diesem Abend im Einsatz. Mit der Polizei wurde vorab besprochen, dass rings um das Gelände Zone 30 herrscht. 16 Ordnungskräfte, die der Verein abstellt, sichern das Spielfeld während der Partie. "Natürlich werden wir auch den Ausschank erhöhen", sagt der SVR-Chef mit einem Schmunzeln. "Statt je eines Getränke- und Speisewagens, sind es drei."Und welche Ansprüche stellt der Club an den SV Raigering? "Der 1. FC Nürnberg hat keine Allüren", sagt Graml. "Bis auf einen Top-Fußballplatz wünscht sich der Club nichts." Nicht einmal die blau-weißen Kabinen habe man umstreichen oder die blau-weißen Tornetze austauschen müssen", sagt Graml ironisch. Besonders freut ihn, dass der Club gern nach dem Spiel im Sportheim zu Abend essen möchte. "Es gibt Spaghetti mit drei verschiedenen Soßen", weiß er. "Statt Bier, wie beim SVR nach der Partie, steht aber nur Wasser und Apfelschorle in der Kabine." Nicht, dass es am Ende noch Ärger mit dem FCN-Trainer Michael Köllner geben könnte...Durchaus nichts dagegen haben dürfte Köllner, dass die Raigeringer es dem Club so heimisch wie möglich in der Oberpfalz machen wollen: "Wir haben vom 1. FC Nürnberg die Einlauf- und neue Torhymne sowie die ,Legende vom Club' bekommen." Graml selbst wird dafür verantwortlich sein, denn er vertritt den SVR-Stadionsprecher an diesem Freitag. "Der hat sich vielleicht geärgert, dass er beruflich verhindert ist", grinst Graml. Nun wird er in der kleinen Kabine auf der Gegengerade das Spiel kommentieren. "Besonders die Torhymne würde ich gern häufiger abspielen." Sein Tipp für die Partie: 3:1 für die Franken. "Und mindestens ein Tor kommt von Patrick Erras", hofft er.