Erlenbach/Amberg. "So haben wir in dieser Klasse nichts verloren" - Mit diesen deutlichen Worten fasste ein deprimierter Trainer Sebastian Göbig die 2:3-Niederlage seines SV Erlenbach gegen das bisherige Schlusslicht FC Amberg zusammen.

Während der SVE-Coach auch noch einige Minuten nach dem Abpfiff fassungslos auf der Trainerbank saß, hörte man auf der Gegenseite wie die Spieler des FC Amberg lautstark jubelten. Der Schlüssel zum unerwarteten Erfolg der Oberpfälzer spiegelte sich insbesondere in Person von Kevin Kühnlein wider. Purer Wille, Leidenschaft und Kampfgeist bis zum Umfallen waren die Attribute, mit denen der Amberger Kapitän und seine Mitstreiter ihren zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bayernliga Nord einfuhren."Wir wollten ein schnelles Tor erzielen und Amberg frühzeitig anlaufen, um sie unter Druck zu setzen", schilderte Göbig seine Taktik. FC-Trainer Lutz Ernemann freute sich dagegen über die hohe Eigenmotivation seiner Kicker. "Sie haben sich während der gesamten Woche gegenseitig heiß gemacht und wollten unbedingt drei Punkte aus Erlenbach mitnehmen."Auch der Amberger Übungsleiter setzte mit Martin Popp und Kevin Kühnlein auf zwei Stürmer und ließ seine Elf in einem 4-4-2 System auflaufen. Die Gastgeber fanden besser in die Partie und erarbeiteten sich in der ersten halben Stunde ein klares Übergewicht. Nach ersten Warnschüssen von Kellner (15.) und Tschumak (18.) erzielte Letzterer nach 30 Minuten die bis dahin verdiente 1:0-Führung für Erlenbach. Als Schiedsrichter Hofmann fünf Zeigerumdrehungen später nach einem Foul an Kellner auf den Elfmeterpunkt zeigte, schien für die Göbig-Elf alles nach Plan zu laufen. Doch der Ex-Haibacher scheiterte mit seinem Strafstoß (35.) am überragenden FCA-Keeper Max Bleisteiner. "Das war der Knackpunkt", stellte Göbig nach dem Spiel fest. Obwohl es für Kellner (37.) und Philipp Traut (41.) noch gute Chancen zu verzeichnen gab, wurde Amberg zunehmend stärker. So kam es, dass Popp (45.+2) mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich für die Gäste erzielte."Uns hätte ein Unentschieden nicht viel gebracht. Deswegen habe ich in der Pause gesagt, dass wir nichts mehr zu verlieren haben und weiter nach vorne spielen wollen", beschrieb Ernemann seine Halbzeitansprache. Mit dem eingewechselten Schulik sorgte ein weiterer Angreifer für Unruhe in der Erlenbacher Hintermannschaft. Nach einer Flanke von der rechten Seite setzte sich Florian Fruth (74.) durch und erzielte die 2:1-Führung. Nur drei Minuten später konterte der FCA die Erlenbacher Hintermannschaft schulbuchmäßig aus und sorgte durch Schulik (77.) für die Entscheidung. Kapitän Baris Eren (89.) stellte zwar durch einen Kopfballtreffer den Anschluss her, Kresovic (90.+2) scheiterte aber kurz vor dem Abpfiff am glänzend reagierenden Bleisteiner.

SV Erlenbach: Chr. Patsiouras - Erdem, Krug, Steigerwald, Hörst (78. Oktay Sevim) - J. Traut - Amouzouvi, Eren, Tschumak - Kellner (60. Kresovic), P. Traut (69. Koukalias)

Sie haben sich während der gesamten Woche gegenseitig heiß gemacht. FC-Trainer Lutz Ernemann über seine Spieler

FC Amberg: Bleisteiner, Fischer, Kojic (46. Schulik), Helleder, Kühnlein, Keilholz, Haller, Popp, Tischler (78. Hohe), Fruth, Stellmach (46. Florek)Tore: 1:0 Konstantin Tschumak (30.), 1:1 Martin Popp (45.+2), 1:2 Florian Fruth (74.), 1:3 Sebastian Schulik (77.), 2:3 Baris Eren (89.) - SR: Hofmann (Heroldsbach - Zuschauer: 180 - Besonderes Vorkommnis: (35.) Torwart Max Bleisteiner (FC Amberg) hält Elfmeter von Arwed Kellner