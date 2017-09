Zwei Tore in einem Spiel? "Derby-Held" Jan Fischer kann sich auf Anhieb nicht daran erinnern, wann ihm dies das letzte Mal gelungen ist. "Bei den Herren auf alle Fälle noch nicht", sagt der 25-Jährige, der beim 3:1-Sieg des FC Amberg am Sonntagabend in der Fußball-Bayernliga gegen die DJK Ammerthal den 1:1-Ausgleich und die 2:1-Führung erzielte.

Das Toreschießen ist seine Spezialität normalerweise nicht. In 174 Spielen seit 2010 traf er insgesamt 15 Mal, gut die Hälfte davon waren Elfmeter. Sein Job ist das Verteidigen. In der Abwehr hat Jan Fischer schon alle Positionen gespielt, als Innenverteidiger, auf den Außen, als Sechser. Umso überraschter war er über seinen Doppelpack am Sonntag. "Das war ein richtig guter Tag. Für die Mannschaft, und auch für mich - das hat zweimal gepasst." Und das gegen den Nachbarclub, für den er von 2011 bis 2015 spielte. Es mache natürlich besonderen Spaß, gegen seinen Ex-Verein zu spielen - und zu treffen. Viel wichtiger sei aber etwas anderes: "Trotz der vielen Rückschläge und der Niederlage haben wir uns nie aufgegeben. Endlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnt."Am Freitagabend steht für den FC Amberg in Weiden das nächste Oberpfalzderby auf dem Programm. Wieder gegen einen Ex-Verein von Jan Fischer. Wieder mit zwei Treffern des neuen Torjägers? "Ich hätte nichts dagegen. Aber wichtiger ist es, zu gewinnen. Wir brauchen die Punkte dringend."