Die Handballerinnen der HG Amberg starten mit einer 18:24-Derbyniederlage gegen die HSG Nabburg/Schwarzenfeld in die neue Bezirksoberliga-Saison. Dabei sieht es bis zur Pause richtig gut aus.

Der Landesliga-Absteiger HSG Nabburg/Schwarzenfeld wurde seiner Favoritenrolle letztlich gerecht und nahm beim 24:18 (10:9)-Auswärtssieg beide Punkte aus Amberg mit. Die Partie verlief zu Beginn typisch für das erste Spiel einer neuen Runde: Beide Teams agierten etwas fahrig und verwandelten auch jeweils ihren ersten Strafwurf nicht. Erst nach knapp fünf Minuten brach Nina Hagerer den Bann und traf zum 1:0 für Amberg. Im weiteren Verlauf bewegten sich die Teams auf Augenhöhe und die Führung wechselte häufig. Ambergs neuer Trainer Sven Wirth, der das langjährige Trainergespann Martin Feldbauer/Rico Winkelmann beerbt hatte, war trotz des knappen 9:10-Halbzeitrückstands sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.Nach Wiederanpfiff suchten die Ambergerinnen, bei denen drei A-Jugendliche im Kader standen, aber häufig zu früh den Abschluss. Nabburg/Schwarzenfeld nutzte dies zu Ballgewinnen und zu einfachen Treffern aus dem Gegenstoß. Die von Neu-Trainer Karl Söllner trainierten Gäste zogen so bis zur 44. Minute auf 18:12 davon. Die HG versuchte noch einmal alles und kam nach einem Dreierpack - einem Treffer durch Tina Lösch und zwei der besten HG-Werferin Anja Hirschmann - noch einmal auf drei Tore heran. Nabburg/Schwarzenfeld fing sich aber wieder und nutzte die sich bietenden Freiräume gegen die nun offensiver agierende HG-Deckung gekonnt aus. Am Ende siegten die Gäste verdient mit 24:18. Ambergs Trainer Sven Wirth bilanzierte: "Eine gute Hälfte reicht nicht, gegen einen Landesliga-Absteiger schon zweimal nicht. In den kommenden Spielen muss sich die Deckung steigern, aber vor allem müssen auch die Chancen besser genutzt werden."HG Amberg: Tor: Brossmann, Porst. Feld: Hirschmann (6/2), Hagerer, Frisch, Karl, Lösch, S. Wrosch (je 2), Behringer (2/1), Beer, Baltz, Maget, L. Wrosch.