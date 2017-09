Die Boxer des BC Amberg lassen wieder aufhorchen: Beim Internationalen Vergleichskampf gegen Moskau, im Ring in Gillamoos und im Kampf gegen St. Petersburg.

Andrej Merzliakov vom BC Amberg verstärkte den BC Weißenburg beim Internationalen Mannschaftsvergleich gegen den BC Wladimir Moskau, den die Franken mit 17:13 Punkten gewannen. Vor 1350 Zuschauern ließ der Amberger dem armenischstämmigen Georg Schahakjan keine Chance. In der zweiten Runde brachte er den Moskauer mit einem Seitwärtshaken zum Kinn auf die Bretter. Schahakjan musste angezählt werden, rettete sich aber über die Zeit.Am Wochenende unterstützte der BC Amberg Boxfit Regensburg im Vergleichskampf gegen den BC Traunstein vor 300 Zuschauern auf dem Gillamoos. Artur Schönfeld im Papiergewicht der Schüler machte seine Sache richtig gut gegen den deutlich größeren Alexander Troshkov. Technisch überlegen setzte der 13-Jährige die klareren Treffer und legte für den Boxfit mit dem 3:0-Sieg einen guten Start hin. Eine deutlich schwerere Aufgabe wartete auf Andrej Schönfeld. Der 19-Jährige musste sich in der Gewichtsklasse bis 81 kg (Halbschwer) dem 32-jährigen Raphael Kronreif stellen. Die Traunsteiner hatten sich mit dem österreichischen Landesmeister verstärkt, der überdies noch sechs Kilo mehr auf die Waage brachte. Eine konzentrierte Leistung brachte Schönfeld ein schwer erarbeitetes aber höher zu wertendes Unentschieden ein.Manuel Propp, jüngst vom BC Schwandorf nach Amberg gewechselt, musste sich in der gleichen Alters- und Gewichtsklasse wie Andrej Schönfeld mit Ramezan Mirzaee messen. Der 19-Jährige nahm von Anfang an den Kampf an und diktierte das Kampfgeschehen. Konditionell und technisch in kürzester Zeit stark verbessert, beherrschte er eindeutig Mirzaee, fühlte sich auch nach dem 3:0-Sieg kein bißchen müde.Für Trainer Ruslan Schönfeld ein erfolgreicher aber noch nicht beendeter Tag. Im Anschluss an den letzten Kampf fuhr er gleich nach Eichstätt, wo Andrej Merzliakov die Altmühltaler im Internationalen Mannschaftsvergleich gegen Baltijskie Orlany St. Petersburg unterstützte. Nikolaj Kannunikov, mit über 130 Kämpfen und russischer Nationalkaderangehöriger, war schon eine ordentliche Hausnummer. Kannunikov kam zwar etwas besser in den Kampf aber Merzliakovs variables Schlagrepertoire und vor allem seine Aufwärtshaken, die ihr Ziel nie verfehlten, ließen keinen Zweifel aufkommen.Die Zuschauer bekamen in diesem Schlusskampf noch einmal ordentlich was geboten. Ein klarer Punktsieg zugunsten Merzliakovs entschieden die Schiedsrichter, wobei zwei der drei Schiedsrichter die Gastmannschaft stellte. Eichstätt verlor den Mannschaftsvergleich mit 13:14 denkbar knapp, erhielt aber eine Gegeneinladung für Mai 2018 nach St. Petersburg.