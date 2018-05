In den vergangenen Jahren schafft der FC Edelsfeld den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Süd meist gerade so - oft erst in der Relegation. Diesmal hat es die Mannschaft vom Hahnenkamm aber erwischt. Und auch der andere Direktabsteiger steht fest.

Mit den bisher "Unabsteigbaren" aus Edelsfeld muss auch der TSV Eslarn die Liga verlassen. Das Schlusslicht unterlag dem FV Vilseck mit 0:2 und kann bei aktuell zwölf Punkten und nur noch zwei Spieltagen den auf dem Relegationsplatz stehenden SV Freudenberg (20) nicht mehr einholen. Nach Punkten könnte der FC Edelsfeld nach seiner 1:4-Niederlage gegen den SSV Paulsdorf im besten Fall zwar mit Freudenberg noch gleichziehen, doch ist im direkten Vergleich schlechter. Den Platz in der Abstiegsrelegation machen wohl Freudenberg und Germania Amberg unter sich aus. An der Tabellenspitze bleibt es spannend: Der SSV Paulsdorf verteidigte durch seinen Sieg in Edelsfeld den Ein-Punkt-Vorsprung auf den SC Luhe-Wildenau, der den ASV Haselmühl mit einer 0:6-Schlappe nach Hause schickte. Bei fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten wird der FV Vilseck wohl nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen können.SC Luhe-Wildenau 6:0 (1:0) ASV HaselmühlTore: 1:0 (12.) Nico Argauer, 2:0/3:0 47./61.) Andreas Igl, 4:0 (72.) Benjamin Urban, 5:0 (77.) Simon Heisig, 6:0 (90.+3) Benjamin Urban - SR: Andreas Betzl (TSV Pressath) - Zuschauer: 120Am Ende stand zwar ein 6:0 auf der Anzeigetafel, aber gerade in der ersten Hälfte tat sich die Elf von SC-Trainer Roland Rittner relativ schwer und erspielte sich eigentlich nur zwei nennenswerte Chancen. Die erste nutze Nico Argauer gleich in der 12. Minute. Nach einem Steilpass ließ er seinen Gegenspieler gekonnt stehen und vollendete eiskalt ins kurze Eck. Acht Minuten später hätte Tannhäuser eigentlich das 2:0 machen müssen, scheiterte aber an Torhüter Neumeyer. Das übernahm dafür Igl in der 47. Minute. Nach Kombination über Lehnert und Urban legte Argauer vor dem Tor quer auf Igl, der aus wenigen Metern problemlos verwandelte. Danach fanden die Schwarz-Roten dann auch endlich fußballerisch zu ihrem Spiel. In der 61. Minute durfte Igl zum zweiten Mal jubeln und elf Minuten später markierte Urban dann das 4:0 (72.). Erneut kam dabei die Vorlage von Nico Argauer. In Minute 77 stellte dann Simon Heisig seine Joker-Qualitäten unter Beweis. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung markierte er das 5:0. Den Schlusspunkt in dieser Begegnung setzte dann erneut Urban mit dem Treffer zum 6:0 in der Nachspielzeit.Germania Amberg 0:5 (0:3) SV SchmidmühlenTore: 0:1 (16.) Robert Holler, 0:2/0:3 (20./23.) Christopher Roidl, 0:4 (60.) Peter Baumer, 0:5 (73.) Christopher Roidl - SR: Matthias Schuber (Neustadt am Kulm) - Zuschauer: 100 - Besondere Vorkommnisse: (43.) Andreas Huber (Germania) verschießt Elfmeter(tne) Eine empfindliche und deprimierende Niederlage mussten die Germanen im letzten Heimspiel der Saison hinnehmen. Alle guten Vorsätze waren praktisch nach einer knappen halben Stunde dahin. Ein Heber von Robert Holler aus spitzem Winkel landete zum 0:1 im langen Eck. Als Roidl nur ein paar Minuten später einen von Torhüter Schneider abgewehrten Ball im zweiten Versuch über die Linie drückte, stand es 0:2. Erneut Roidl war dann nur wenige Minuten später zum 0:3 erfolgreich, als die Hausherren erneut den Ball nicht aus der Abwehrzone brachten. Die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer dann kurz vor der Pause: Torhüter Puchta holte Iwan Riehl von den Beinen und es gab Strafstoß. Andreas Hubers Schuss war aber zu harmlos und Puchta hielt locker. Mit dem Gefühl der sicheren Führung war es dann im zweiten Abschnitt ein Leichtes für den SV Schmidmühlen, die harmlosen Germanen im Zaum zu halten. Zwei gut herausgespielte Konter deckten die Schwächen der Germanen schonungslos auf und Peter Baumer mit dem 0:4 und erneut Christopher Roidl mit dem 0:5 besiegelten die verdiente Niederlage, die die Hausherren tief in den Abstiegsschlamassel zieht.FC Edelsfeld 1:4 (0:3) SSV PaulsdorfTore: 0:1 (17.) Christoph Hierl, 0:2 (19.) Christian Schreier, 0:3 (41.) Peter Schmidl, 1:3 (55.) Simon Ströhl, 1:4 (57.) Christian Schreier - SR: Christoph Stühler (Heroldsbach) - Zuschauer: 190(mam) Die deutliche 1:4-Niederlage gegen den SSV Paulsdorf besiegelte endgültig den Abstieg des FC Edelsfeld in die Kreisklasse. Dabei zeigte sich deutlich, dass sich die Elf vom Hahnenkamm schon vor dem Spiel aufgegeben hatte. Der FCE zeigte wenig Gegenwehr im Spiel gegen den Meisterschaftsaspiranten, der ohne gefordert zu werden drei wichtige Punkte einfahren konnte. Paulsdorf begann konzentriert und zeigte, dass er keine Zweifel aufkommen lassen wollte, wer die drei Punkte einfahren wird. In der 17. Minute kombinierte sich der SSV durch den Edelsfelder Strafraum und ging in Führung. Kurz darauf profitierte Schreier von einem Fehlpass und noch vor der Pause köpfte Schmidl nach einer Ecke freistehend zum 0:3 ein. Damit war die Partie gelaufen. Der FC Edelsfeld hatte bis zu diesem Zeitpunkt offensiv noch nicht stattgefunden. Erst nach Wiederbeginn gab es zaghafte Angriffsversuche der Platzherren und es gelang der Anschlusstreffer. Hier zeigte sich, dass mit mehr Engagement selbst gegen den Tabellenführer etwas auszurichten gewesen wäre. Aber schon kurz darauf marschierte Schreier durch die Edelsfelder Reihen und stellte den alten Abstand wieder her. Nun verlegten sich die Gäste mehr oder weniger darauf, den Vorsprung zu sichern. Dies bereitete ihnen keinerlei Probleme, da der FCE kaum noch etwas Konstruktives zustande brachte. Viele Bälle wurden schon im Mittelfeld verschenkt und die Paulsdorfer brauchten nur auf Fehler zu warten.SV 08 Auerbach 1:1 (1:1) TuS RosenbergTore: 0:1 (13.) Christoph Bäumler, 1:1 (15.) Matthias Förster - SR: Fred Jacob (Kasendorf) - Zuschauer: 150Die erste gute Möglichkeit hatte der Auerbacher Timo Hausner, er traf aus 25 Metern aber nur die Latte. In der 13. Minute landete der Ball dann auf der Gegenseite im Netz. Wie aus dem Nichts traf Christoph Bäumler. Wenn auch nicht scharf und platziert geschossen, verschätzte sich der Auerbacher Torwart und die Gäste führten. Die Gastgeber ließen sich davon aber nicht beeindrucken und erhöhten den Druck. Nur zwei Minuten später gelang dem Auerbacher Spielführer Matthias Förster per Kopfball der Ausgleich. Auch danach suchten beide Mannschaften immer die Lücke, um den nächsten Angriff starten zu können. Bis zur Pause wurde es jedoch in keinem der beiden Strafräume noch einmal gefährlich. Erst ab der 70. Minute hatte die Heimmannschaft noch einmal zwei Möglichkeiten, es blieb letztlich aber beim 1:1-Unentschieden.1. FC Rieden 5:1 (3:0) TSV KönigsteinTore: 1:0 (15.) Andy Weiß, 2:0 (24.) Martin Hillen, 3:0 (34.) Daniel Humml, 4:0 (57.) Michael Fleischmann, 4:1 (79.) Michael Pirner, 5:1 (81.) Maximilian Graf - SR: Dieter Haller (BSC Regensburg) - Zuschauer: 165(riw) Rieden revanchierte sich für die 2:4-Hinspielniederlage mit einem eindrucksvollen Heimsieg. Trainer Ruschitzka traf nach den vergangenen Spielen die richtige Ansprache und schickte seine Spieler mit der nötigen Einstellung auf den Platz. Die sich bietenden Chancen nutzte Rieden eiskalt aus, Königstein hingegen hatte erst in der 62. Minute bei einer dicken Dreifachmöglichkeit die erste gefährliche Aktion vor dem Riedener Kasten. In der 15. Minute startete Andy Weiß nach einem klugen Pass in den Strafraum und ließ Gästetorwart Bunzel mit seinem Flachschuss keine Chance. Königstein suchte ab da die schnelle Spieleröffnung, jedoch war das Konzept der Gäste nach Eckball durch Daniel Humml und dem Kopfballtreffer von Martin Hillen schnell wieder zunichte gemacht. Rieden schaltete nach Belieben, Daniel Humml erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß zur beruhigenden Führung. Diese baute Michael Fleischmann nach Vorlage von Christian Richter noch auf 4:0 aus. Rieden schaltete einen Gang runter, wodurch Königstein zu zwei vielversprechenden Chancen und zum Anschlusstreffer durch Michael Pirner kam. Fast unmittelbar danach rückte Rieden mit dem Endstand durch Maximilian Graf die Verhältnisse wieder zurecht.DJK Utzenhofen 2:1 (0:0) SV FreudenbergTore: 0:1 (60., Foulelfmeter) Johannes Dotzler, 1:1 (75.) Daniel Geitner, 2:1 (80.) Michael Geitner - SR: Joachim Froschauer (SV Moosbach) - Zuschauer: 85(aun) Von Beginn an nahmen die Utzenhofener das Heft in die Hand und drängten die Gäste in ihre Hälfte zurück. Die Führung des Gastgebers lag regelrecht in der Luft, doch der Treffer wollte zunächst nicht fallen. Torchancen blieben Mangelware und das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Meist hatte man den Eindruck, Utzenhofen wollte nicht und Freudenberg konnte nicht besser Fußballspielen. In der zweiten Hälfte schien es, als seien beide Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden zufrieden, doch dann unterlief einem DJK-Abwehrspieler ein Fehler, der einen Strafstoß zu Folge hatte. Den verwandelte Johannes Dotzler zum 0:1. Erst jetzt begann Utzenhofen Fußball zu spielen, die Torchancen häuften sich. In der 75. Minute brachte Freudenberg den Ball nicht aus der Gefahrenzone - und es stand 1:1 durch Daniel Geitner. Fünf Minuten später eine ähnliche Situation und Michael Geitner erzielte das 2:1. Danach verflachte das Spiel zunehmend.TSV Eslarn 0:2 (0:2) FV VilseckTore: 0:1 (12.) Stefan Liermann , 0:2 (35.) Frederik Pröls - SR: Maik Kreye (FTE Schwandorf) - Zuschauer: 100Die Heimelf begann gut und bekämpfte den Gast bereits tief in dessen Hälfte. Der Gegentreffer zum 0:1 fiel aus dem Nichts, nachdem die Grenzlandelf den Ball nicht entscheidend klären konnte. Liermann schob aus stark abseitsverdächtiger Position ein. Eslarn ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken und überraschte den Gegner immer wieder mit hohem Pressing und entschlossener Zweikampfführung. In der Folgezeit verpasste man bei mehreren guten Angriffen den Ausgleich. Vilseck zeigte sich eiskalt und Pröls verwandelte bei einem der wenigen Angriffen des Gastes zum 0:2. In der zweiten Hälfte bekamen die Zuschauer weiterhin ein temporeiches und intensives Spiel zu sehen. Eslarn versuchte bis zum Schluss, den Anschluss zu erzielen, scheiterte aber mehrmals an der guten Vilsecker Defensive. Beim gefährlichsten FV-Angriff vergab Liermann freistehend vor Herdegen.