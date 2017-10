Englische Woche am Tag der deutschen Einheit - und nach zwei Derbys in Folge mit einer guten Ausbeute von vier Punkten wartet auf den FC Amberg wieder mal ein normaler Gegner: die SpVgg Ansbach. Wobei: Ganz normal ist der dann doch nicht - denn am Dienstag um 15 Uhr macht eigentlich ein Topteam der Bayernliga Halt in Amberg. Eigentlich? Ja, denn hätten die Mittelfranken in den vergangenen drei Partien mehr als nur einen Zähler geholt, wären sie noch näher an der Tabellenspitze. Die Qualität ist offensiv vorhanden - mit 33 Treffern gehört Ansbach zu den gefährlichsten Angriffsreihen der Liga. Zwölf davon hat Patrick Kroiß beigesteuert, er ist neben Aschaffenburgs Björn Schnitzer der erfolgreichste Knipser der Bayernliga. Und so geht man beim FC Amberg - trotz wieder erstarktem Selbstvertrauen nach drei Spielen ohne Niederlage in Folge - schon etwas demütig, aber nicht unterwürfig in die Partie: "Ansbach wird eine ganz andere Hausnummer. Aber im Team ist schon ein Schalter gekippt, das haben die Jungs sich auch erarbeitet. Wir haben jetzt mehrfach etwas Zählbares geholt - das darf auch so bleiben", erklärt Ambergs Trainer Lutz Ernemann. Ihm steht der gleiche Kader zur Verfügung, der am Freitag ein 1:1 in Weiden holte. Pascal Tischler kehrt nach Erkrankung wieder zurück.