Vor ein paar Jahren strotzt das Duell zwischen dem FC Amberg und der DJK Ammerthal noch so von Klischees: Der große Stadtclub gegen den kleinen Dorfverein, die weitläufige Sportstätte gegen den Dorfplatz. Doch die Verhältnisse haben sich in den vergangenen Monaten etwas gedreht.

Amberg will uns ja gebührend bearbeiten. Wir wissen, was uns erwartet. Jürgen Press, Trainer der DJK Ammerthal

Jetzt können sie zeigen, ob sie besser sind. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg, über die DJK Ammerthal

Nun ist der FC Amberg im Derby am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr im Stadion am Schanzl "der Kleine" - auch wenn bei der DJK Ammerthal ebenfalls nicht alles so ist, wie es viele Experten vor der Saison erwartet hatten. Dass dem FC Amberg eine schwierige Saison bevorsteht, war eigentlich schon vor dem Saisonstart klar. Von diesem jungen Team, in dem es nur wenige Führungsspieler mit Erfahrung gibt, war nicht zu erwarten, dass es sich von Beginn an im Mittelfeld oder höheren Sphären bewegen würde.Etwas überraschender ist da schon die aktuelle Situation der DJK Ammerthal. Die steht mit derzeit 16 Punkten auf Rang 10 und damit nicht dort, wo sie von vielen erwartet worden wäre. Nach einer guten Comeback-Saison nach dem Wiederaufstieg stand am der letzten Saison der achte Rang - weit vor dem FC Amberg, der bis zum Schluss um den Klassenerhalt zitterte. Und der Ammerthaler Kader wurde weiter verstärkt: Mit Andreas Wendl, Thomas Schneider und Ralph Egeter wechselte viel Qualität aus Weiden nach Ammerthal, aus Amberg kam mit Christian Knorr einer der wenigen Leistungsträger der Vorsaison beim FC. Auf den ersten Blick wohl eine der komplettesten Mannschaften der Bayernliga, gerade in der Offensive, die mit Michael Jonczy ja ohnehin bestens besetzt war (25 Tore in der Vorsaison). Dahinter noch ein Mittelfeld mit Spielern wie Thomas Schneider oder Friedrich Lieder - man erwartete offensiv einiges von der Mannschaft von Trainer Jürgen Press.Der schränkt aber ein: "Man muss schon differenzieren und fragen: Wie weit sind die Spieler? Ralph Egeter hat ein Jahr nicht gespielt, ist erst bei 80 Prozent und wird jetzt erst wertvoll. Christian Knorr hat sich am vierten Spieltag das Kreuzband gerissen, Michael Fischer hat eingeschlagen und uns beruflich bedingt wieder verlassen. Das sind alles Granaten, die ich aktuell oder nicht mehr zur Verfügung habe", erklärt Jürgen Press, für den der 4:1-Auswärtssieg in Hof am Mittwoch schon ein "Befreiungsschlag" nach vier Niederlagen und vier Unentschieden in den acht Spielen zuvor war. Er sagt aber auch: "Wir haben davor schon gezeigt, dass wir es können."Ein Sieg gelang zuletzt auch dem FC Amberg - mal wieder. "Das war zur richtigen Zeit und hebt die Moral noch mal an", beschreibt Ambergs Trainer Lutz Ernemann die Stimmung in der Mannschaft nach dem 3:2-Erfolg in Erlenbach. Dass mit Kevin Kühnlein da der eigentliche Abwehrchef im Sturm zu finden war, sei sicher ein Wagnis gewesen, so Ernemann: "Aber der Mut zum Risiko wurde belohnt." Die Favoritenrolle sieht er eher bei der DJK Ammerthal, was nicht verwundert, betrachtet man das vorhandene Personal und die Ausgangssituation.Aber man kennt das ja mit den Derbys und den eigenen Gesetzen - im Vorfeld gab's auf jeden Fall schon kleine Spitzen in Richtung des Gegners und zwar von beiden Seiten. Jetzt "können sie zeigen, ob sie besser sind" - so Lutz Ernemann übder die DJK. Ammerthals Trainer Jürgen Press entgegnet dem: "Amberg will uns ja gebührend bearbeiten. Wir wissen, was uns erwartet. Da geht's um Prestige, elf gegen elf, da geht's ab." Auch wenn etliche Akteure fehlen werden. Aber auch ohne Hochkaräter dürfte es ein Derby werden, in dem es wieder mal richtig krachen könnte.FC Amberg: Bleisteiner (1), Plößl (25); Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15) ?, Fischer (2), Haller (10), Keilholz (7), Schweiger (31), Schaar (19), Fruth (16), Popp (11), Schulik (9), Stellmach (21).DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Zitzmann (24), Wendl (14), Burger (15), Zischler (5), Karzmarczyk (18), Lieder (10), Mandula (11), Abadjiew (22), Egeter (19), Laurer (21), Chakir (6), Ehbauer (2).