Derbysieg für den FC Amberg in der Fußball-Bayernliga Nord: Die Mannschaft von Trainer Lutz Ernemann besiegte am Sonntagabend die DJK Ammerthal mit 3:1 (1:1). Die rund 700 Zuschauer sahen ein sehr gutes Spiel, in dem die Amberger über weite Strecken dominierten, gut kombinierten, in der 16. Minute durch einen Treffer des Ex-Ambergers Friedrich Lieder aber in Rückstand gerieten. Fünf Minuten später glich Jan Fischer aus. Der ehemalige Ammerthaler brachte die Gelb-Schwarzen mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute in Führung, ehe Sebastian Schulik in der Schlussminute für den 3:1-Endstand sorgte.