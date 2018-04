Kulmain. (eg) Während fast alle Mannschaften in der Bezirksliga Nord am Mittwoch in Nachholspielen im Einsatz waren, hatte der SV Kulmain frei. Ausgeruht geht es am Sonntag, 15. April, um 15 Uhr für den Tabellenzwölften gegen den FC Amberg II. Der hat große personelle Probleme, so dass er zur Nachholpartie beim SV Hahnbach gar nicht antreten konnte. Als Fünfzehnter mit nur zehn Punkten ist der Abstieg wohl schon besiegelt. Anders in Kulmain, wo sich die Truppe von Trainer Oliver Drechsler kämpferisch zeigt. Vor zwei Wochen holte der SV im Heimspiel gegen den Tabellenvierten SpVgg Schirmitz mit einem 4:0-Sieg einen wichtigen Dreier. Allerdings lief es eine Woche später dann bei SV Inter Bergsteig Amberg, einem direkten Tabellennachbarn, nicht so optimal. Am Ende stand eine knappe 1:2-Niederlage.