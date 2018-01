Drei Heimspiele hintereinander - und das gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Für die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg bietet sich die große Chance, ihr Punktekonto aufzubessern.

Am Sonntag, 21. Januar, geht es um 15 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldschule zunächst gegen den TSV Abensberg, einen Gegner, der nicht unbezwingbar erscheint. Abensberg, Faulbach, Zirndorf, das sind die nächsten drei Gegner, die in Amberg ihre Aufwartung machen. Die härteste Nuss dürfte dabei der Tabellensechste Abensberg sein. Im Hinspiel gab es bei den Niederbayern eine deutliche 0:3-Klatsche, da wurden die Jungs von Spielertrainer David Fecko aber weit unter Wert geschlagen.Diese Scharte wollen sie jetzt unbedingt ausmerzen. Wenn es gelingt, das Niveau der ersten beiden Sätze vom Spiel gegen Regenstauf am vergangenen Wochenende einmal ein ganzes Spiel durchzuhalten, könnte das zu schaffen sein.Personell wird der Trainer auch in den kommenden Spielen verletzungsbedingt auf Außenangreifer Janik Donhauser verzichten müssen. Dafür greift Raimonds Stauber nach seiner mehrmonatigen Pause langsam wieder ins Geschehen ein. Außerdem stehen auch dieses Mal die beiden Hirschauer Nachwuchstalente Marco Nanka und Julian Zoll zur Verfügung, die ihre Sache in Regenstauf ausgezeichnet gemacht haben.