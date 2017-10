Auch wenn die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg ihre dritte 0:3-Niederlage im dritten Spiel kassieren, aus dem Heimspiel gegen den TV Mömlingen lassen sich durchaus positive Erkenntnisse ziehen.

Schließlich war man gegen den Tabellenzweiten lange ebenbürtig, verlor die ersten beiden Sätze wieder einmal nur hauchdünn mit 23:25. Und schließlich stand mit den Unterfranken eine der besten Teams der Liga mit zwei Jugend-Nationalspielern auf der anderen Seite des Netzes.Zum ersten Mal in dieser Saison konnte der VC Amberg mit Neuzugang Nico Harms auf der Zuspieler-Position antreten, und das merkte man dem Spiel auch an. Besonders über die Mitte klappte der Angriff weit besser als in den beiden ersten Spielen. Das lag aber zum Teil auch daran, dass Spielertrainer David Fecko von der Diagonal-Position auf die Mitte gerückt war. Dafür wechselte Basti Barth, Aushilfs-Steller in den beiden ersten Liga-Spielen, auf Diagonal. Keine Frage, in punkto Abstimmung zwischen Zuspiel und Angriff ist noch Luft nach oben. Das eingewechselte Nachwuchstalent Marco Nanka konnte auch dieses Mal sein großes Potenzial unter Beweis stellen, lässt für die Zukunft hoffen. Die Annahme zeigte sich ebenfalls an diesem Tag stabiler.Aber es waren am Ende immer die kleinen Wackler bei der Annahme und im Angriff, die am Ende von Satz eins und zwei zugunsten des Tabellenzweiten entschieden. Die Gäste aus Mömlingen erwiesen sich zwar nicht als der überragende Gegner, sie waren aber einfach einen Tick sicherer im Spielaufbau. Im dritten Satz merkte man dann dem VC-Team an, dass es nicht mehr an die Wende glaubte, mit 25:18 machte das Spitzenteam den Deckel zu. Für die Jungs von Spielertrainer David Fecko wird es nun dringend Zeit, ihr erstes Erfolgserlebnis einzufahren. Vielleicht klappt es ja am kommenden Wochenende beim TV Faulbach, der im Mittelfeld der Bayernliga steht.