Vier Mannschaften sind in der Fußball-Kreisliga Süd noch ohne Verlustpunkt. Eine Tatsache, die sich am dritten Spieltag definitiv ändern wird. Am anderen Ende der Tabelle sind noch fünf Teams ohne Zähler. Auch das wird sich am Wochenende ändern.

Zwei aus dem Quartett der optimal in die Saison gestarteten Kreisligisten treffen in Haselmühl aufeinander: Zu Gast bei den Minimalisten, die mit zwei 1:0-Siegen die maximale Punktausbeute holten, ist der SV 08 Auerbach. Nach der Partie SV Freudenberg gegen den TSV Königstein verabschiedet sich zumindest eine Mannschaft aus dem Kreis der Null-Punkte-Starter. Zwei Aufsteiger messen sich in Eslarn, wo der SV Schmidmühlen zu Gast ist, ein Ab- und ein Aufsteiger in Vilseck, wo der noch ungeschlagenen TuS Rosenberg antritt.DJK Utzenhofen Germania Amberg(aun) Jetzt zählt es für die Utzenhofener - und es kann nur aufwärts gehen. "Wir waren knapp an einem Unentschieden in Schmidmühlen dran. Leider konnten wir uns nicht mit einem Punkt belohnen", sagt DJK-Trainer Matthias Pfeiffer, der die beiden Niederlagen gegen SSV Paulsdorf (0:2) und SV Schmidmühlen (0:3) bereits abgehakt hat. 0:5 Tore, 0 Punkte, letzter Platz - die Zahlen sprechen eine nüchterne Sprache. Kein guter Anfang für die DJK Utzenhofen, die sich den Saisonbeginn anders vorgestellt hatte. "So war das unnötig", sagt Trainer Mathias Pfeiffer, aber nach einer durchwachsenen Vorbereitung auch keine Sensation. Die vielen fehlenden Leistungsträger sind derzeit einfach nicht zu ersetzen. Sobald sich die Verletzten- und Urlaubsliste wieder etwas lichtet, wird die DJK auch wieder punkten, aber die Zeit bis dahin soll mit Nachwuchsspielern einigermaßen erfolgreich überbrückt werden. Ähnlich erging es Germania Amberg, das durch das 0:0 gegen den 1. FC Rieden den ersten Punkt verbuchten. Die Gäste sind für DJK-Trainer Pfeiffer "ein schwerer Brocken, gegen den es ganz schwierig wird zu punkten. Aber wir wollen einen totalen Fehlstart vermeiden". (Vorspiel am Samstag, 14 Uhr: SG DJK Utzenhofen/Ursensollen II - SV Kauerhof II).FC Rieden FC Edelsfeld(riw) Zum Kirwa-Auftakt tritt bereits am Samstag der 1. FC Edelsfeld in Rieden an. Die Heimmannschaft ist passabel in die Saison gestartet, versäumte es am vergangenen Wochenende bei Germania Amberg aber, in einer kampfbetonten Partie die Chancen in Tore umzumünzen. Mit einem torlosen Unentschieden wurde die Reise ins Vilstal wieder angetreten. Die Edelsfelder hingegen stehen nach zwei Spieltagen tor- und punktlos auf einem der hinteren Ränge in der Tabelle. Am ersten Spieltag verloren sie unglücklich mit 0:1 gegen Haselmühl, mit dem gleichen Ergebnis scheiterten sie vergangenen Sonntag gegen Auerbach, einen der Meisterschaftsfavoriten, nach guter Leistung in einem Spiel auf Augenhöhe. Trotz des Gegentreffers gab sich Edelsfeld nie auf und setzte Auerbach bis zum Schluss unter Druck. Dies dürfte für die Riedener Spieler Warnung genug sein, um die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Eine engagierte Teamleistung wird notwendig sein, um die drei Punkte in Rieden zu behalten und damit für eine stimmungsvolle Kirwa zu sorgen.SV Freudenberg TSV Königstein(koa) Nach zwei Niederlagen zu Beginn der neuen Saison gibt es für den SVF bereits am Samstag die nächste Chance, die ersten Zähler einzufahren. Mit dem TSV Königstein gastiert eine Mannschaft in Freudenberg, die ebenfalls noch nicht punkten konnte. Bei den Hausherren wird die personelle Lage für Trainer Thomas Roth aber nicht leichter. In der letzten Partie verletzten sich Fabian Schatz und Michael Schlegl und fallen definitiv aus. Hinter den Einsätzen von Jannik Wagner, Daniel Bosser sowie Michael Roith steht ein dickes Fragezeichen. Flo Peter sowie Patrick Meiler fehlen urlaubsbedingt. Somit müssen die verbleibenden Spieler alles in die Waagschale werfen, um nicht auch nach dem dritten Spieltag ohne Punkte dazustehen. Hier liegt jedoch die Chance, dem Gast droht nämlich das gleiche Schicksal.ASV Haselmühl SV 08 Auerbach(pme) Nach zwei Siegen zum Saisonbeginn kommt mit dem SV 08 Auerbach der aktuelle Tabellenführer ins Vilstalstadion. Die Gäste verbuchten im Auftaktspiel gegen Germania Amberg einen klaren 5:1-Sieg, in Edelsfeld gewannen sie etwas glücklich mit 1:0. Der ASV erreichte mit zwei knappen 1:0-Siegen ebenfalls die Maximalpunktzahl und belegt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den vierten Platz. In der letztjährigen Saison mussten die Haselmühler eine klare 0:3-Heimniederlage hinnehmen. Für diese würde man sich gerne revanchieren. Allerdings ist die Verletztenliste nicht wesentlich kürzer geworden. Außerdem fehlen wegen Urlaub noch zusätzlich ein paar Spieler. Man darf gespannt sein, wer am Sonntag aufläuft (Reserven-Vorspiel 13.15 Uhr).SC Luhe-Wildenau SSV PaulsdorfNach dem am Ende glücklichen 0:0 bei Aufsteiger TuS Rosenberg will die Elf von SC-Trainer Roland Rittner vor heimischem Publikum vor allem spielerisch wieder überzeugen, denn die Einstellung stimmte auch im letzten Spiel. Gegen Rosenberg agierte man im letzten Drittel jedoch meist ohne viel Kreativität, so dass die Abwehr der Heimelf nur selten vor Probleme gestellt wurde. Welche fußballerischen Möglichkeiten die SC-Mannschaft besitzt, konnten die Zuschauer im ersten Spiel gegen den TSV Königstein sehen. Dabei trat man über weite Strecken der Begegnung dominant auf und hätte bei konsequenter Chancenauswertung höher als 3:2 gewinnen können. Eine derartige Spielweise ist auch wieder das Ziel für diesmal. Allerdings kommt mit dem SSV Paulsdorf der aktuelle Tabellenführer ins Michael-Höhbauer-Stadion. Einem 2:0-Sieg am ersten Spieltag gegen die DJK Utzenhofen folgte ein überzeugender 4:1-Sieg gegen den TSV Eslarn. Nach den ersten 20 Minuten, die Eslarn noch offen gestalten konnte, übernahm der SSV das Kommando und hätte am Ende auch noch mehr Treffer erzielen können. Für die Zuschauer verspricht dieses Duell einiges an Spannung, da sich sicherlich beide Teams nicht verstecken werden.TSV Eslarn SV SchmidmühlenIm Heimspiel gegen Mitaufsteiger SV Schmidmühlen will der TSV Eslarn erstmals punkten. Es gilt das Motto: "Keine weiteren Geschenke verteilen!" Die Personalsituation bleibt angespannt. Trainer Fabian Dimper fehlen Kral, Like, Dierl und Wirnshofer, die Einsätze von Bäumler und T. Lindner sind fraglich.FV Vilseck TuS Rosenberg(mc) Vor mehr als zwei Jahrzehnten war es eines der zuschauerträchtigsten Derbies in der Bezirksliga. Nun treffen die beiden Kontrahenten wieder einmal in einem Punktespiel, allerdings eine Liga tiefer, aufeinander. Für beide Vereine verlief der Start in die neue Saison positiv. Aufsteiger Rosenberg gewann in Eslarn und spielte zu Hause gegen den SC Luhe-Wildenau unentschieden. Zwei Erfolge verbuchte dagegen der FV Vilseck und will sich auch gegen Rosenberg schadlos halten. Wie schwer das wird, bekam man in Königstein zu spüren wo man auf eine Mannschaft traf, die in allen Situationen voll dagegen hielt. Der TuS-Trainer Rainer Summerer kennt die FV-Spieler haargenau und wird von daher das entsprechende Konzept mitbringen um die Boztepe-Elf nicht ins Spiel kommen zu lassen. Doch auch der Vilsecker Trainer wird seine junge Mannschaft auf alle möglichen Eventualitäten einstellen und sie dementsprechend motivieren. Wenn die Begegnung dann auch das Zuschauerinteresse früherer Tage erfährt, wird sie mit Sicherheit ein Knaller.

Kreisliga Süd

3. SpieltagUtzenhofen - Germania Sa. 16 UhrRieden - Edelsfeld Sa. 16 UhrFreudenberg - Königstein Sa. 16 UhrHaselmühl - Auerbach So. 15 UhrLuhe-Wildenau - Paulsdorf So. 15 UhrEslarn - Schmidmühlen So. 15 UhrVilseck - Rosenberg So. 15 Uhr1. SV 08 Auerbach 2 6:1 61. SSV Paulsdorf 2 6:1 63. FV Vilseck 2 7:3 64. ASV Haselmühl 2 2:0 65. 1.FC Rieden 2 5:1 46. SC Luhe-Wildenau 2 3:2 47. TuS Rosenberg 2 2:1 48. SV Schmidmühlen 2 4:5 39. Germania Amberg 2 1:5 110. TSV Königstein 2 3:5 011. FC Edelsfeld 2 0:2 012. SV Freudenberg 2 2:6 012. TSV Eslarn 2 2:6 014. DJK Utzenhofen 2 0:5 0