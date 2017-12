Da baut sich etwas Großes auf. Beim ERSC Amberg, beim Eishockey. Zwar sind sie alle noch unter zehn Jahren. Dafür aber stark am Puck. Im Eisstadion am Schanzl gelingt den 18 Jungs von Trainer Florian Ksoll der Turniersieg.

Training zahlt sich aus

Großes Lob

Das Wichtigste ist, es macht Spaß. Mir als Trainer - und den Jungs auf dem Eis. Florian Ksoll

Von Andreas BrückmannEs war schon der dritte - im vierten Turnier. Zu Gast bei den kleinen Löwen waren die unter Zehnjährigen aus Nürnberg, Ingolstadt und Pegnitz, um sich einem weiteren und finalen Kräftemessen mit dem Nachwuchs des ERSC Amberg zu stellen. Dreimal wurde das Turnier bereits in den anderen Städten bestritten, die Jungs auf Reise geschickt. Zweimal wurde die Truppe von Trainer Florian Ksoll sie auf fremdem Eis Erster, einmal belegten sie den zweiten Platz.Im finalen Turnier in Amberg zeigten die jungen Eishockeyspieler wieder vollen Einsatz. Und wurden belohnt. Nürnberg wurde mit 11:1 vom Eis gefegt, gegen Ingolstadt setzten sie sich mit 5:0 durch und auch das Nachbarduell gegen Pegnitz gewannen die Amberger mit 5:1. "Wir haben das ganze Jahr über super mit den Jungs gearbeitet. Alle waren mit voller Begeisterung immer beim Training. Und das hat sich jetzt ausgezahlt", resümierte Florian Ksoll.Der ehemalige ERSC-Spieler, der im Sommer dieses Jahres seine aktive Spielerlaufbahn beendete und sich seitdem voll und ganz dem Nachwuchs widmet, ist stolz: "Ich muss einfach mal einen Glückwunsch an diese Mannschaft loslassen. Die ,arbeiten' echt super - und das Wichtigste ist, es macht Spaß. Mir als Trainer - und den Jungs auf dem Eis."Dreimal trainieren dabei die jüngsten des ERSC Amberg in der Woche. Zweimal auf dem Eis, einmal Fitness. Der Verein bietet dafür jeweils auch am Freitagabend eine Laufschule an. Interessierte sind hierzu immer gerne willkommen. Hierzu stellte Ksoll beim Heimturnier auch fest: "Das, was die Verantwortlichen des ERSC, sei es Vorstandschaft, die erste Mannschaft, aber auch unsere Betreuer und Eltern der Kleinen auf die Beine gestellt haben, das kann sich wirklich sehen lassen, ist einfach grandios." Für die Jungs steht noch ein Neujahrsturnier an. Dies wird in Geretsried gespielt. Wieder eine neue Erfahrung auf großer Tour für die kleinen Jungs des ERSC Amberg.