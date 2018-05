Frauenfußball Landesliga Süd







Geratskirchen - Ruderting Sa. 15 Uhr



Ingolstadt II - Obereichstätt So. 12 Uhr



Amicitia - Reichenberg So. 13 Uhr



Kaufbeuren - Theuern So. 15 Uhr



Wacker II - Augsburg So. 15.15 Uhr



Bezirksoberliga







Wilting - SpVgg SV Weiden Sa. 17 Uhr



Nabburg - Auerbach Sa. 17 Uhr



Schwarzenfeld - Thalmassing So. 15 Uhr



SC Regensburg II - Neudorf So. 15 Uhr



Bezirksliga Nord







Teunz - Edelsfeld Sa. 16 Uhr



Ursensollen - Schwandorf Sa. 17 Uhr



Theuern II - Rosenberg So. 13 Uhr



Leonberg - Ebermannsdorf So. 13.15 Uhr



Flossenbürg - Dachelhofen So. 17 Uhr



Kreisliga 1







Ensdorf - Etzenricht Sa. 16 Uhr



Gebenbach - Neusorg II Sa. 17 Uhr



Eschenbach - Auerbach II Sa. 17 Uhr

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet in der Frauenfußball-Bezirksoberliga Neuling SV 08 Auerbach, der sich mit dem traditionsreichen TV Nabburg misst. Beide Teams haben 18 Punkte, der Tabellenvierte Auerbach aber zwei Spiele weniger ausgetragen als Nabburg. Eine gute Saison nähert sich dem Ende und der kecke Aufsteiger möchte weiterhin fleißig Punkte sammeln und einen Sieg mit nach Hause nehmen.

In der Bezirksliga Nord liegt der FC Edelsfeld weiter auf der "Pole-position" (der zu erwartende Dreier vom ausgefallenen Spiel gegen Ursensollen bereits eingerechnet), aber hinter der Mannschaft vom Hahnenkamm lauert der SV Leonberg. Edelsfeld darf sich keinen Fehler mehr erlauben. Das will man unter anderem am Wochenende gegen den FC OVI-Teunz unter Beweis stellen. Die Meisterschaft vor Augen sollte Motivation genug sein, einen Auswärtssieg holen zu wollen. Die SG DJK Ursensollen/Illschwang ist seit der Winterpause nicht so richtig in die Erfolgsspur gekommen. Diesmal hat man nun das Schlusslicht FTE Schwandorf zu Gast - und will drei Punkte einfahren.Am Sonntag treffen der TSV Theuern II und der TuS Rosenberg zum Landkreisderby aufeinander. Das Hinspiel entschieden die Gastgeberinnen aus Theuern klar für sich. Das wollen sie auch diesmal wieder, doch die Grundler-Elf möchte sich dem nicht so einfach hingeben. Außerdem spielt die SpVgg Ebermannsdorf gegen den SV Leonberg. Gerade der FC Edelsfeld wird ein Auge auf diese Partie haben, denn der Ausgang ist entscheidend im Kampf um die Meisterschaft. Die Vilstalerinnen wollen dem SV Leonberg das Ganze nicht einfach machen und dem Meisterschaftskandidaten drei Punkte abluchsen, das dürfte aber ein sehr schwieriges Unterfangen sein.