Die Regel für den Einsatz von Juniorenfußballern in Herrenmannschaften ist eigentlich ganz einfach: An einem Tag nur ein Spiel. Dennoch sorgt sie immer wieder für Irritationen - und für Arbeit der Sportgerichte. Aktueller Fall: Wegen "unzulässigen Einsatzes eines Spielers" wurde das 0:0-Unentschieden des FC Edelsfeld vom siebten Spieltag der Kreisliga Süd beim FV Vilseck nun als 0:2-Niederlage gewertet. Der Verein bekam zudem eine Geldstrafe, ebenso der verantwortliche Betreuer. Die Edelsfelder hatten einen Spieler des älteren A-Junioren-Jahrgangs (1999) eingesetzt, der zuvor bereits in der zweiten Mannschaft im Einsatz gewesen war - damit bestritt er zwei Spiele an einem Tag.

Und das sei entscheidend, sagt Lorenz Gebert, der Vorsitzende des Kreissportgerichts, und nicht, wie lange der Spieler an einem Tag auf dem Platz stehe. "Wir haben gedacht, er darf insgesamt 90 Minuten spielen, auch in verschiedenen Mannschaften" - diesen Satz hörte er schon öfter. "Ich weiß nicht, woher das mit den 90 Minuten kommt. Es ist auf alle Fälle falsch", sagt Gebert und verweist auf Paragraf 34, Absatz 3 der Jugendordnung. Dort heißt es: "Die Junioren dürfen an einem Tag nur in einem Spiel eingesetzt werden; der Einsatz in jedem weiteren Spiel ist unzulässig."Der hart erkämpfte Punkt ist weg, Glück hatte der FC Edelsfeld trotzdem: Noch in der vergangenen Saison wären weitere Punkte abgezogen worden. Der entsprechende Paragraf 77 der Rechts- und Verfahrenordnung wurde mit Beginn der aktuellen Spielzeit aber "entschärft".

Kreisliga Süd

SportgerichtsurteilVilseck - Edelsfeld 2:01. 1.FC Rieden 8 20:8 222. SC Luhe-Wildenau 8 20:6 193. FV Vilseck 7 19:8 194. TuS Rosenberg 8 21:9 165. SSV Paulsdorf 8 17:8 166. ASV Haselmühl 8 8:9 147. SV 08 Auerbach 8 15:14 128. SV Schmidmühlen 8 13:22 99. DJK Utzenhofen 8 9:15 710. TSV Königstein 8 12:17 611. FC Edelsfeld 8 7:16 612. Germania Amberg 7 4:14 513. TSV Eslarn 8 10:18 414. SV Freudenberg 8 6:17 3