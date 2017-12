17 Fußball-Schiedsrichter sind zusammen insgesamt 355 Jahre an der Pfeife aktiv. Drei ragen dabei heraus und werden bei der traditionellen Abschlussfeier besonders geehrt.

Kein Rückblick

Aus dem Playboy

Zwei Höhepunkte

Goldene "65"

Ehrungen 10 Jahre



(Oberpfalznadel in Silber)



Werner Geiger, TSV Kümmersbruck Andre Gilch, FC Freihung Klaus Gilch, FC Freihung Tim Schuller, SV Freudenberg Benjamin Mignon, SV Loderhof Dominik Obermeier, Gebenbach Konrad Singer, Germania Amberg



15 Jahre



(Oberpfalznadel in Gold)



Alexander Nistschuk, SVL Traßlberg



20 Jahre



(Verbandsehrenzeichen in Silber)



Herbert Iberer, SV Hahnbach Andy Jakesch, 1. FC Schlicht Markus Harant, Inter Bergsteig Günther Stiegler, DJK Ursensollen



25 Jahre



(Oberpfalzwimpel mit Name)



Hans Manthey, DJK Ehenfeld



30 Jahre



(Verbandsehrenzeichen in Gold)



Manfred Niebler, DJK Gebenbach



40 Jahre



(Verbandsehrenmedaille Silber und Ernennung zum Ehrenmitglied)



Walter Luschner, FC Amberg Wolfgang Spiller, SV Loderhof



65 Jahre



(Gruppennadel in Gold)



Georg Wienzek, SV Freudenberg

Georg Wienzek wurde für 65 Jahre ausgezeichnet, Walter Luschner und Wolfgang Spiller zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nach dem Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Unparteiischen in der Gebenbacher Kirche trafen sich die Referees in Altmannshof zur Übergabe der Ehrenzeichen.Da vor zwei Wochen die Neuwahlen erst stattfanden, verzichtete Obmann Thomas Gebele auf den Jahresrückblick. Nachgeholt wurden die offizielle Verabschiedung der ausgeschiedenen Mitarbeiter und die Übergabe eines Präsents an Jürgen Stauber (Beisitzer) und Tobias Bauer (Obmann) mit einem Blumenstrauß an seine Frau.Bezirksschiedsrichterobmann Andreas Allacher zitierte Robert Lewandowski aus einem Interview mit dem Playboy-Magazin, der sich mehr Anerkennung für die Spielerfrauen wünsche: "Nur wenige wissen, wie wichtig die Rolle der Frau im Leben eines Fußballers ist." Diese Aussage transferierte Allacher auf die Schiedsrichterfrauen, deren Unterstützung in der heutigen Zeit auch nötig ist, da der nötige Respekt dem Unparteiischen gegenüber sehr zu wünschen übrig lasse. Kommt "Lewi" nach Hause, brauche er Unterstützung, warme Worte oder gemein- same Zeit. Diesen Dank für das Verständnis aller Partnerinnen und den für die vielen gepfiffenen Spiele sprach Allacher allen aus. Auch im Namen seiner Miteinteiler der Spiele, Thomas Ehrnsperger und Moritz Fischer, lobte Thomas Gebele die Bereitschaft, rund 4000 Spiele in einem Jahr zu leiten.Herausgehoben werden müsse, dass fast jedes Wochenende auch die Amberger zusätzliche Herrenspiele aus den benachbarten Schiri-Gruppen übernommen haben und bezeichnete sie als "fleißige, pfeifende Bienen. Was wäre der Fußball ohne euch." Arbeitsteilung herrschte bei der Ehrung. Die Beisitzer Thomas Ehrnsperger und Moritz Fischer unterstützten Allacher bei den 10- und 15-jährigen, Beisitzer Hans Gurdan bei den 20-, 25- und 30-jährigen Ehrungen. Zwei Höhepunkte standen noch an: Zunächst die Ernennung von Walter Luschner (Junioren-/A-Klassenspiele) und Wolfgang Spiller (Bezirksliga). Beide Sportkameraden zählen noch zum "alten Schlag", der sich durch ständige Einsatzbereitschaft, regelmäßigen Besuch der Regelabende und Teilnahme an den geselligen Veranstaltungen auszeichnet.Wer kennt nicht Georg Wienzek, der 1952 die Schiri-Prüfung ablegte, Spiele bis zur Bayernliga pfiff (1967-72), als Beisitzer im Bezirkssportgericht fungierte (1970-73) und dann die Führung der Gruppe 1973 übernahm und sie zahlenmäßig ausbaue, indem in seiner Amtszeit über 300 Unparteiische ausgebildet wurden; 1986 wurde er zum Ehrenobmann der Gruppe ernannt.von 1976 bis 1990 war er noch Beisitzer im Oberpfälzer SR-Ausschuss. Für sein Engagement erhielt er verschiedene Auszeichnungen des BFV und DFB. Als "dienstältestes" Mitglied wurde ihm die goldene Ehrennadel der Gruppe mit der Zahl "65" angesteckt.