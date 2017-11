Mit ganz anderen Vorzeichen als beim letzten Heimspiel fahren die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg am Samstag, 18. November (Spielbeginn 16 Uhr), zur Auswärtspartie nach Zirndorf. Vergangenen Sonntag war man zu Hause gegen Spitzenreiter Memmelsdorf nur krasser Außenseiter und freute sich über den überraschenden Punktgewinn. Jetzt ist man Favorit beim Tabellenletzten TSV Zirndorf II, der noch kein Spiel gewonnen hat. Um weiter Anschluss an das Mittelfeld zu halten, ist eigentlich für David Fecko und Co. ein Sieg Pflicht, zumal eine Woche später mit dem VfL Volkach schon wieder eine Spitzenmannschaft zu Gast ist. Unterschätzen dürfen die VC-Jungs den TSV Zirndorf II aber nicht, am vorletzten Spieltag holten die Mittelfranken gegen Volkach einen Punkt, verloren erst im Tiebreak und da nur hauchdünn mit 13:15.

Die Leistung der Amberger zumindest in den letzten drei Sätzen im Heimspiel gegen Memmelsdorf hat der Moral der Mannschaft gut getan. Wenn das Team um Spielführer Basti Barth in Zirndorf mit der gleichen Einstellung ins Spiel geht, sollte der zweite Auswärtssieg drin sein. Nachdem Mittelblocker Wenzel Huber wieder genesen ist, steht Spielertrainer David Fecko der komplette Kader zur Verfügung.