Die Tischtennisspieler des SV Hahnbach beherrschen die 3. Bezirksliga-West nach Belieben. Der souveräne Spitzenreiter konnte es sich sogar leisten, beim Siebtplatzierten TTC Luitpoldhütte mit drei Ersatzleuten anzutreten. Für Martin Dvorak, Alan Marziek und Christian Banzer rückten Andreas Lindner, Bastian Freisinger und Josef Bauer ins Team.

Richtung Bezirksoberliga

Dreimal im fünften Satz

Überraschende Pleite

Nur ein Ehrenpunkt Der TuS Schnaittenbach und der TV Wackersdorf lieferten sich in der 1. Bezirksliga-Jungen einen ausgeglichen Kampf. Am Ende trennten sich beide 7:7 unentschieden. Im Kellerduell der 2. Bezirksliga-Süd-Jungen unterlag Schlusslicht TTSC Kümmersbruck beim SV Obertraubling deutlich mit 1:8. Kümmersbrucks Bester, Daniel Schneider, holte mit einem 3:1 über Dominik Baumann den Ehrenpunkt.

Mit einem 3:0 in den Eingangsdoppeln erwischte der SV einen Start nach Maß. Lediglich das nicht eingespielte Duo Petr Vicherek/Josef Bauer setzte sich gegen Stephan Kerschensteiner/Peter Lippl erst im Entscheidungssatz durch. In den Einzeln musste sich dann nur Oldie Josef Bauer gegen Horst Hartl 1:3 geschlagen geben. Nach diesem 9:1 gehen die Hahnbacher mit fünf Punkten Vorsprung einsam ihren Weg Richtung 2. Bezirksliga, nach der neuen Struktur Richtung Bezirksoberliga.Der TuS Rosenberg feierte einen gelungenen Einstieg in die Rückrunde der 2. Bezirksliga-Süd-Herren . Der Tabellendritte verschaffte sich beim SV Burgweinting gleich zu Beginn Respekt, als er alle drei Doppel für sich verbuchte. In den folgenden Einzeln bewies Wolfgang Höfer mit zwei Erfolgen, dass er wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Die einzigen Punkte beim klaren 9:2 mussten Michael König im Duell der beiden Einser mit 1:3 gegen Michael Werder und Markus Munker (1:3) gegen Werner Mirwald abgeben.Der TuS Schnaittenbach II kam zu Hause gegen den Tabellenzweiten SV/DJK Sulzbürg gut ins Spiel und führte 2:1. Mit Pech verlor Stanislav Bosina das erste Einzel gegen Peter Braun mit 2:3. Michael Rogner glich mit einem 3:0 über Sacha Bauer die zwischenzeitliche Führung der Gäste durch Stefan Kollers 3:0 über Nils Baierl wieder aus. Danach zeigten die Sulzbürger, dass sie zu Recht auf Platz zwei der Tabelle stehen. Mit vier Siegen in Folge zogen sie auf 7:3 davon. Nils Baierl verkürzte für den TuS mit einem hauchdünnen 3:2 über Peter Braun auf 4:7.Michael Rogners Kampf gegen Dieter Koller wurde nicht belohnt. Der siegte knapp 3:2. Der TuS verkürzte durch Rudi Renner und Holger Strobl auf 6:8. Damit hatten die Hausherren aber ihr Pulver verschossen, Eduard Dengl sicherte durch ein 3:1 über Klaus Baierl den 9:6-Erfolg der Gäste. Die Ehenbachtaler ließen die Köpfe hängen, denn angesichts von drei Fünf-Satz-Niederlagen wäre ein Punkt verdient gewesen.Der Tabellenzweite der 3. Bezirksliga-West-Herren , der TV Amberg, kassierte gegen den TuS Rosenberg II eine überraschende 4:9-Niederlage. Nach schlechtem Auftakt - alle drei Doppel gingen an die Rosenberger - schafften die Turner nur vier Einzelsiege durch Michael Fertch (2), Markus Meier und Paul Findling.Chancenlos war der TV Amberg II beim 1:9 an den Tischen des ASV Neumarkt. Für die Amberger holte Paul Findling gegen Marco Sommer den Ehrenpunkt. Lisa Belmer verpasste gegen Thomas Federsel nur knapp eine Ergebnisverbesserung. Beim 9:1-Auswärtserfolg des TTC Kolping Hirschau über Schlusslicht DJK Germania Neumarkt II blieb Johannes Birner als einziger Kaolinstädter ohne Punkt. Er unterlag Andreas Schertel mit 1:3.