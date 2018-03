Und wieder spielte das Wetter nicht mit: Alle sechs für das Wochenende angesetzten Begegnungen in der Fußball-Bayernliga Nord, sechs der neun in der Landesliga Mitte und alle vier in der Bezirksliga Nord wurden abgesagt. Darunter das Landkreisduell in Sorghof (Bild) gegen den TuS Kastl. Die Sorghofer wollten angesichts ihrer drei Nachholpartien und des Kreispokalfinales am 1. Mai unbedingt spielen, doch der Schneefall über Nacht und das folgende Tauwetter machten den Platz unbespielbar. Bild: Ziegler