Im ersten Vorbereitungsspiel war Eishockey-Landesligist ERSC Amberg gegen den Bezirksligisten Mitterteich der klare Favorit - und wurde dieser Rolle auch gerecht. Im zweiten Spiel bekommt es das Team von Trainer Alexander Reichenberger nun aber mit einem Gegner einer ganz anderen "Gewichtsklasse" zu tun.

Prunkstück Angriff

Ergebnis zweitrangig

Die Amberger Löwen erwarten am Freitag, 22. September, um 20 Uhr im Stadion am Schanzl den Höchstadter EC, den erklärten Kandidaten auf den Titel in der Eishockey-Bayernliga.Im Vorjahr landeten die Aischtal Alligators in der Oberliga Süd zum Ende der Hauptrunde noch auf dem neunten Rang. Nach dem folgenden ersten Platz in der Verzahnungsrunde hatte wohl niemand den Abstieg auf der Rechnung, doch in den Play-downs lief beim HEC nichts mehr zusammen und bereits im Viertelfinale war Schluss für die Mittelfranken. Die streben offenbar den direkten Wiederaufstieg an und haben auch einige Verstärkungen zu vermelden. Prunkstück ist zweifellos der Angriff, wo neben Spielertrainer Daniel Jun und den Topscorern Michal Petrak und Ales Kreuzer weitere Hochkaräter für Tore sorgen sollen. Neu dazu kamen Jiri Mikesz aus Lindau und Vitalij Aab aus Bad Nauheim, der auch schon für die Nürnberger Ice Tigers in der DEL spielte.Beim Test am Freitagabend steht für den ERSC Amberg nicht wirklich das Ergebnis im Vordergrund, obwohl man sich vor eigenem Publikum natürlich achtbar aus der Affäre ziehen möchte. Vielmehr haben solche Partien einen gewissen Lerneffekt und bringen Coach Reichenberger mehr Erkenntnisse über den Leistungsstand seines Teams, über Stärken oder noch vorhandene Schwächen.Im Amberger Lager ist man froh darüber, einen breiten Kader zu haben, denn schon vor Beginn der Punkterunde sind erste Ausfälle zu kompensieren. Norbert Gerber plagen Knieprobleme und Stürmer Dominik Farnbauer hat fürs Erste einmal ärztlich angeordnetes Sportverbot.