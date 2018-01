Der ERSC Amberg hat einen Doppelstart zu absolvieren. Am Freitag geht es auf eigenem Eis gegen den EHC Straubing, zwei Tage später steht das Gastspiel beim ESV Burgau auf dem Programm.

Das ist unser kleines Dankeschön für deren Einsatz das ganze Jahr über. ERSC-Vorstandsmitglied Frank Jacobi über den freien Eintritt für die "Blaulichter"

(pa) Die Qualifikationsrunde ist fest gebucht: Der ERSC Amberg möchte nun seine Erfolgsserie fortsetzen und zum Jahresauftakt am Freitag, 5. Januar, um 20 Uhr das Heimspiel gegen den EHC Straubing gewinnen. Die Löwen haben den Meistertitel im Visier, selbst wenn der nicht im Vordergrund steht.Nach der überraschenden Niederlage von Haßfurt in Dingolfing hat es der ERSC in der eigenen Hand, in der Eishockey-Landesliga Gruppe 1 am Ende auf der Pole Position einzulaufen. Die Amberger liegen zwar derzeit "nur" auf dem 3. Rang, haben aber weniger Spiele als die Konkurrenten absolviert. Mit vier Erfolgen aus den letzten vier Begegnungen würden sie sich uneinholbar an die Spitze setzen. Ein Sieg gegen Straubing ist deshalb fest eingeplant.Das Schlusslicht aus Niederbayern hat sich schon früh auf das "Unternehmen Klassenerhalt" konzentrieren können, das in der Abstiegsrunde erfolgreich abgeschlossen werden soll. Zuletzt setzte die Truppe von Coach Christian Penzkofer mit dem ersten Saisonsieg in Freising (8:3) auch ein Lebenszeichen. Das Hinspiel in Straubing war für den ERSC eine klare Sache (9:2). Trotz dieser eindeutigen Vorzeichen wird man mit der nötigen Einstellung und dem gebotenen Respekt die Aufgabe vor heimischen Publikum angehen.Für den Rest der Saison wird ERSC-Trainer Dirk Salinger auf Verteidiger Markus Hausner verzichten müssen. Dieser ist als Trainer des U19-Teams der Löwen auf dem Weg zum Titel und stellt deshalb die Aufgabe im Nachwuchs in den Vordergrund. Allerdings hofft der ERSC, dass er mit der Rückkehr von David Rybka noch mehr Durchschlagskraft im Angriff entwickeln kann.Der ERSC stellt die Partie unter das Motto "Ein Abend für die Blaulichter", wobei die Helfer von Polizei, BRK, THW und Feuerwehr - sofern sie in Uniform kommen - freien Eintritt zum Spiel erhalten. "Das ist unser kleines Dankeschön für deren Einsatz das ganze Jahr über", so Vorstandsmitglied Frank Jacobi.Zum vorletzten Auswärtsspiel der Vorrunde reist der ERSC Amberg dann am Sonntag ins bayerische Schwaben zum ESV Burgau. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Die Eisbären sind ein harter Prüfstein, haben zwar eine der schwächsten Abwehrreihen der Gruppe, allerdings auch eine geballte slowakische Offensivpower mit der zweitbesten Angriffsquote. Insgesamt sind bei den Spielen von Burgau 200 Tore gefallen (98:102/Stand: 4.1.18), soviel wie bei keinem anderen Landesligateam. Erst im Dezember übernahm Stanislaw Hlozek das Traineramt bei den Eisbären, die dadurch beträchtlichen Aufwind erhalten haben.Hlozek hat insgesamt sechs Kontingentspieler im Kader, vier davon sind die Hauptursache für die Torflut: Auf Boris Drozd, Vladimir Klinga, David Tomecko und David Hornak entfielen bislang 145 Scorerpunkte. Dazu kommen noch der ehemalige Kissinger Dennis Tausend sowie Benjamin Arnold (Landsberg, Memmingen, Lindau) mit weiteren 57 Punkten. Trotz allem wird Burgau die restliche Saison in der Abstiegsrunde verbringen; zu weit war der Rückstand, den man sich zu Beginn der Spielzeit eingehandelt hatte.

Eishockey

Landesliga Herren Gr. 1Vilshofen - Ulm/Neu-Ulm n. V. 4:3Königsbrunn - Burgau n. V. 7:8Freising - Straubing 3:8Dingolfing - Haßfurt 8:5Haßfurt - Ulm/Neu-Ulm 13:2Königsbrunn - Ulm/Neu-Ulm 1:01. ERV Schweinfurt 19 97:44 432. ESC Haßfurt 19 118:70 433. ERSC Amberg 18 77:42 414. EC Bad Kissingen 19 87:56 415. EHC Königsbrunn 18 86:48 376. EV Dingolfing 20 92:84 347. SE Freising 19 75:84 268. ESV Burgau 19 98:102 249. ESC Vilshofen 18 69:94 1810. VER Selb 1b 21 62:110 1811. VfE Ulm/Neu-Ulm 19 68:90 1412. EHC Straubing 19 41:146 3