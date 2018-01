Der ERSC Amberg hat problemlos seine Siegesserie in der Eishockey-Landesliga fortgesetzt. Beim Auswärtsspiel in Vilshofen wiesen die Löwen den Gegner schon frühzeitig in die Schranken und zeigten erneut eine besondere Stärke. Am klaren 6:1-Erfolg waren fünf unterschiedliche Torschützen beteiligt, was einmal mehr eine gute Teamleistung bestätigt.

Im Freiluftstadion von Vilshofen traf Dan Heilman schon nach 36 Sekunden zur Führung, was gleichzeitig auch den 100. Saisontreffer des ERSC bedeutete. Das war natürlich ein willkommener Einstieg in eine Partie, der Amberg auch in der Folge den Stempel aufdrückte. Der nächste Treffer lag schon in der Luft und fiel auch prompt, als sich die Gastgeber eine doppelte Unterzahl leisteten, durch Christoph Schönberger.Ein neuerliches Powerplay der Löwen nutzte dann Andreas Hampl zum 0:3 - damit war den Wölfen praktisch schon der Zahn gezogen. Löwen-Goalie Lukas Stolz zeigte sich bei den wenigen Offensivaktionen der Gastgeber im Anfangsdrittel abgeklärt und sehr sicher. Das erste Ausrufezeichen im Mittelabschnitt setzte auch wieder der ERSC in Person von Felix Köbele, der - in Unterzahl - nur knapp scheiterte. Nach dem 6:0 im Hinspiel blieb Stolz partieübergreifend 87 Minuten gegen Vilshofen ohne Gegentor, dann musste er doch hinter sich greifen.Der Anschlusstreffer von Alex Schwarz in Überzahl leitete eine vorübergehende Drangphase der Gastgeber ein, in der die ERSC-Defensive durchaus mehr gefordert wurde. Mit einem satten Schuss unter die Latte zum 1:4 bremste aber Köbele die Bemühungen der Wölfe schlagartig und es ging mit dem Drei-Tore-Vorsprung ins Schlussdrittel. Hier ließ Amberg dann nichts mehr anbringen, ohne leistungsmäßig ans Limit gehen zu müssen. Daran hatte aber auch Vilshofen seinen Anteil, das sich insgesamt einfach zu viele Strafzeiten leistete. Lukas Salinger - mit einem weiteren Powerplaytreffer - und Heilman, als einziger Doppeltorschütze des Abends, machten schließlich das halbe Dutzend voll und setzten die Schlusspunkte auf den zehnten Löwen-Erfolg in Serie.



Tore: 0:1 (1.) Heilman (Keil, Hampl), 0:2 (10.) Schönberger (Schreier, Köbele/5-3), 0:3 (15.) Hampl (Schopper, Salinger/5-4), 1:3 (27.) Schwarz (Vavroch, Neupert/5-4), 1:4 (36.) Köbele (Schreier), 1:5 (47.) Salinger (Hampl/5-4), 1:6 (50.) Heilman (Köbele/4-4). Strafen: Vilshofen 20 Minuten + 10 (Gomov) + 10 (Wittmann) + 10 + 20 (Toth), Amberg 8 + 10 (Schreier). Schiedsrichter: Ober, Gigler, Raidl. Zuschauer: 100 (davon die Hälfte aus Amberg)