Erfolgreiche Wochen für Annabella Schwegler: Nach Siegen beim Hessen-Pokal in Lauterbach und der "Schanzer-Pirouette" in Ingolstadt nahm die für den SC Regensburg startende Eiskunstläuferin bei den bayerischen Nachwuchsmeisterschaften in Oberstdorf teil und belegte in der Kategorie "Sternschnuppen" (U 9) den ersten Platz. Annabelle Schwegler, die sechsmal pro Woche in Regensburg von Ferdinand Dedovich, Nicole Brünner und Carolin Meister-Goschy trainiert wird, präsentierte ihre Kür zu Pippi Langstrumpf, lief ein hervorragendes Programm mit Doppelsprüngen, Axel sowie anspruchsvollen Pirouetten und siegte mit fünf Punkten Vorsprung (38,04), Zweite wurde Valentina Andranova (1. EV Weiden/33,02), Dritte Loreen Fröhlich (EC Regensburg/30,94).

Auerbach. (obl) Nach Abschluss der Herbstrunde im Freien geht es für die A- und B-Junioren-Fußballer in der Halle weiter. Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Dezember, stehen für sie in der Helmut-Ott-Halle in Auerbach die ersten Vorrundenturniere der Futsal-Hallenkreismeisterschaft im Kreis Amberg/Weiden an. Gespielt in den einzelnen Gruppen im Modus "Jeder gegen Jeden" (Spielzeit zehn Minuten).

A-JuniorenSamstag, 2. DezemberGruppe 1 - 10 Uhr: SV Immenreuth, VfB Rothenstadt, SG Auerbach, JFG Amberg-Sulzbach West, JFG Obere Vils, SG Tremmersdorf-Neustadt-TrabitzGruppe 3 - 13.30 Uhr: DJK Neustadt/WN, JFG Mittlere Vils Kümmersbruck, SG Illschwang/Schwend/Kastl, SG Rieden/Schmidmühlen/Vilshofen, SG Traßlberg/Rosenberg/Loderhof/KauerhofGruppe 4 - 16 Uhr: FC Edelsfeld, JFG Haidenaab-Vils, JFG Haidenaabtal, JFG Naabtalkicker, SG Reuth-Erbendorf-FalkenbergB-JuniorenSonntag, 3. DezemberGruppe 1 - 10 Uhr: JFG Haidenaabtal, SG Erbendorf/Reuth/Falkenberg, SG Hahnbach, SG Hirschau/Schnaittenbach/Kohlberg, SG Tremmersdorf-Neustadt-TrabitzGruppe 4 - 12.30 Uhr: SG Schmidmühlen/Rieden/Vilshofen, FSV Gärbershof, SV Raigering, SG Illschwang/Schwend/Kastl, TSV KönigsteinGruppe 5 - 15 Uhr: Germania Amberg, SG Auerbach, JFG Mittlere Vils Kümmersbruck, SC Eschenbach., JFG Amberg-Sulzbach West, JFG Haidenaab-Vils