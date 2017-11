Viermal auf dem Treppchen standen die Ambergerinnen Carolin Traub und Annabelle Schwegler schon am Anfang der diesjährigen Eiskunstlauf-Saison. Mit ihrem pfiffigen Pippi-Langstrumpf-Programm und ihrer natürlichen Ausstrahlung überzeugte Schwegler die Preisrichter der "Schanzer-Pirouette" in Ingolstadt. Als Letzte in der Kategorie Sternschnuppen startend, musste sie dabei nicht nur mit dem schon zerfurchten Eis klarkommen, sondern auch Schwierigkeiten während der Einlaufzeit wegstecken.

Doch während ihrer Kür zeigte Annabelle Schwegler - unterstützt von ihrer Trainerin Nicole Brünner (EC Regensburg) - ihre großartige Form und sprang Doppel-Toeloop, Doppel-Salchow und zwei Axel fehlerfrei. Damit ließ die für den EC Regensburg startende Sportlerin die gesamte Konkurrenz hinter sich und erzielte den ersten Platz.Zur gleichen Zeit trat ihre Vereinskollegin Carolin Traub beim "Eisemann-Pokal" in Stuttgart an. Sie lief ihr technisch sehr anspruchsvolles Programm - unter anderem mit Axel, drei Doppelsprüngen, zwei Doppelsprung-Kombinationen und einer Kombipirouette (Level 3) - so gut, dass auch ihre Trainerin Carolin Meister-Goschy (ECR) sich zufrieden zeigte. Mit ihrer souveränen Leistung belegte die Elfjährige in der Kategorie Neulinge bis 13 Jahre damit den zweiten Platz.Beide Läuferinnen waren schon zuvor beim "Hessen-Pokal" in Lauterbach erfolgreich, wo Carolin Traub - obwohl das erste Mal mit Kurzprogramm und Kür angetreten - auf Anhieb den zweiten Platz belegte. Auch Annabelle Schwegler lief in Hessen äußerst überzeugend und sicherte sich so den ersten Platz. Ihre hervorragenden Leistungen verdanken die beiden Ambergerinnen aber nicht nur einem Talent für Eiskunstlauf, sondern auch ihrer Leistungsbereitschaft und Disziplin beim fast täglichen Training mit den Spitzentrainern vom Leistungszentrum Regensburg. Als nächstes stehen Ende dieser Woche die bayerischen Nachwuchsmeisterschaften an