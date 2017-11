Zwei von sieben - auch in der Fußball-Kreisklasse Süd sorgte das nasse Novemberwetter für ein Mini-Programm am 18. Spieltag und erhöhte die Zahl der Nachholspiele auf 15. Gespielt wurde beim Schlusslicht SV Etzelwang, der gegen den TSV Theuern die 16. Niederlage im 16. Saisonspiel kassierte. Die Gäste sind die einzige Mannschaft im Soll, sprich ohne Nachholspiel. Auch in Hohenburg war der Platz so weit in Ordnung, dass gespielt werden konnte. Bis wenige Minuten vor Schluss sah alles nach einem Heimsieg aus, doch letztlich gab es nur einen Punkt.

SV Etzelwang 0:2 (0:0) TSV TheuernTore: 0:1/0:2 (75./90.) Wadim Kiritschko - SR: Andy Jakesch (1. FC Schlicht) - Zuschauer: 60 - Besonderes Vorkommnis: (10.) TSV-Torwart Sebastian Schieder hält Foulelfmeter von Matthias Fenzel(csk) Als Tabellenletzter muss es wohl manchmal so sein, dass man trotz 90-minütiger Überlegenheit, zahlreichen Torchancen, viermal Aluminium und Elfmeter am Ende trotzdem mit leeren Händen dasteht. So zumindest erging es dem SV Etzelwang im Spiel gegen den TSV Theuern. Schon nach gut zehn Minuten hätte der SVE in Führung gehen können, doch der TSV-Torhüter entschärfte den Elfmeter von Matthias Fenzel. Die Hausherren hatten auf schwierigen Platzverhältnissen alles im Griff und in der ersten Hälfte weitere Chancen: Ein schöner Schuss von Manuel Weber landete am Pfosten, Theuerns Torwart blieb Sieger im eins gegen eins bei einer Gelegenheit von Matthias Fenzel.Zehn Minuten nach der Pause klatschte ein Schuss aus kurzer Distanz von Jürgen Hartmann an den Pfosten, kurze Zeit später rettete wieder Aluminium für die Gäste nach einem Kopfball von Tobias Kummer. Theuern kam nur durch Standards gelegentlich in die Nähe des Tors - und eben einen solchen verwandelte Wadim Kiritschko in der 75. Minute per Kopf zur überraschenden Führung. Etzelwang kämpfte weiter, doch in der Nachspielzeit waren es wieder die Gäste, die durch den zweiten Treffer von Kiritschko den Sieg klarmachten.TuS Hohenburg 2:2 (1:1) 1. FC NeukirchenTore: 1:0 (19.) Michael Landshammer, 1:1 (32.) Timo Bielesch, 2:1 (63.) Oktay Türksever, 2:2 (87.) Philipp Heinl - SR: Albert Bayerl (Hörmannsdorf) - Zuschauer: 85