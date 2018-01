Die "Löwen" des ERSC Amberg triumphierten am Freitag in einem echten Eishockey-Krimi in Schweinfurt und gewannen ihr siebtes Spiel in Serie. Gastgeber Schweinfurt kassiert dagegen seine erste Heimpleite überhaupt. Mit dem 3:1-Sieg beim Spitzenreiter haben die Amberger das Aufstiegsrunden-Ticket auch rechnerisch gebucht. Mann des Abends konnte am Ende nur einer sein: ERSC-Torhüter Oliver Engmann.

"Für ein Landesligaspiel war das heute verdammt spannend und ein verdammt gutes Niveau", zeigte sich ERSC-Coach Dirk Salinger hinterher beeindruckt von der Vorstellung der beiden Spitzenteams. Diese legten von Beginn an ein hohes Tempo vor, das bis in die Schlusssekunden durchgezogen wurde. Es war der vielbeschworene offene Schlagabtausch, den sich die alten Rivalen lieferten, mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Die Amberger wirkten im Anfangsdrittel konzentrierter in ihren Aktionen und hatten definitiv hier auch die klareren Möglichkeiten. Schulbuchmäßig war der Konter über Bernhard Keil den Felix Köbele zur verdienten ERSC-Führung vollendete.Auch im Mittelabschnitt wirkten die "Löwen" zunächst strukturierter, unterbanden relativ sicher die ungestümen Angriffe der Gastgeber. "Wir wussten, dass Schweinfurt mehr Spielanteile haben wird, dass wir in der Defensive hart arbeiten müssen und das haben wir auch umgesetzt - natürlich mit einem überragenden Torhüter", verteilte Salinger hinterher Komplimente. Mit der ersten Überzahlgelegenheit gelang Amberg das 2:0 durch einen unhaltbaren Schlagschuss von Dan Heilman. Bei einem weiteren Powerplay hatte Andreas Hampl den dritten Treffer auf dem Schläger, aber das Tor fiel dann Sekunden später auf der Gegenseite. ERV-Kapitän Dion Campbell gelang in der Unterzahl der 1:2-Anschluss.pause schon eine andere.Zum Schlussabschnitt kamen die Mighty Dogs wesentlich aggressiver aus der Kabine, setzten den ERSC vehement unter Druck. Die Amberger kamen minutenlang nicht aus ihrer Verteidigungszone und konnten nur dank zahlloser Paraden von Engmann den knappen Vorsprung verteidigen. Insgesamt nahm nun auch die Härte zu, ohne dass es allerdings wirklich unfair wurde. Zu einer wahren Abwehrschlacht aus Amberger Sicht entwickelte sich die Schlussphase, wobei der ERSC immer noch selbst Konterchancen zur Vorentscheidung bekam. Die Emotionen kochten langsam hoch, auf dem Eis, wie auf den Rängen, wo der zahlreiche und lautstarke Amberger Fantross die Mannschaft anfeuerte. 18 Strafminuten kassierte der ERSC in den letzten zehn Spielminuten, zwei die Schweinfurter. Es lässt sich erahnen, was für ein Dauerbeschuss auf das Amberger Tor losgetreten wurde, in dem Oli Engmann mit stoischer Ruhe Scheibe um Scheibe abwehrte. Mit einem "Empty-net-goal" gelang dem ERSC die Entscheidung.

Tore: 0:1 (15.) Köbele (Keil), 0:2 (24.) Heilman (Hampl/5-4), 1:2 (29.) Campbell (Knaup/4-5), 1:3 (58.) Schreier (Engmann/4-6).

Strafen: Schweinfurt 12 Minuten, Amberg 18 + 10 (Schreier) + 10 (Schönberger) - Schiedsrichter: Reitz, Schmidt - Zuschauer: 1000 (davon etwa 170 aus Amberg)