Der FC Amberg II zahlt im Derby der Fußball-Bezirksliga Nord gegen die DJK Ensdorf bitteres Lehrgeld. Kapitän Heiko Giehrl erweist seiner Mannschaft einen Bärendienst, auf der anderen Seite ist Sebastian Hummel nicht zu halten.

Die Erfahrung hat sich durchgesetzt. Manfred Melchner, Trainer FC Amberg II

"Der Ensdorfer Sieg geht aufgrund der zweiten Hälfte in Ordnung", sagte nach dem Spiel Ambergs Trainer Manfred Melchner. Der trauerte einem durchaus möglichen besseren Ergebnis nach, denn seine Truppe hatte erneut etliche hundertprozentige Chancen.So schon nach drei Minuten, doch Michael Reinwald scheiterte aus zehn Metern am glänzend reagierenden Ensdorfer Schlussmann Maximilian Hauer. "Solche Dinger müssen wir machen", so Melchner. Der sah, wie seine Elf, vor allem die jungen Akteure, engagiert auftraten und weiter den Weg nach vorne suchten. Fabian Geitners Schuss aus 18 Metern (14.) verfehlte aber ebenso sein Ziel. Nach der Trinkpause aufgrund der hohen Temperaturen kam dann für die Amberger die kalte Dusche: Nach einem Abspielfehler kam Hummel frei von FCA-Schlussmann Moritz Plößl zum Schuss und markierte die Führung (32.). Dann die sicherlich entscheidende Szene, als Heiko Giehrl nach einem Foul verbal noch gegen den Schiedsrichter nachtrat und mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste."Von da an waren wir unterlegen. Ensdorf spielte seine Erfahrung konsequent aus", so Melchner. Der lobte aber dennoch sein Team: "Die Jungs machen es von Woche zu Woche besser, aber durch solche Dinge werden wir immer wieder zurückgeworfen."Nach dem 0:1 zum Seitenwechsel steckten die Gastgeber weiterhin nicht auf, doch Jawara Bandings Direktabnahme (52.) nach einem Einwurf war etwas zu hoch angesetzt. Ein weiterer Abwehrfehler brachte den FC Amberg II endgültig auf die Verliererstraße. Julian Trager bediente den frei stehenden Hummel, der sich mit dem 0:2 bedankte (54.).Damit war die Messe am Schanzl gelesen: Ensdorf agierte routiniert und abgeklärt gegen nicht aufsteckende Amberger, die in der Schlussminute sogar noch den dritten Treffer von Sebastian Hummel hinnehmen mussten. "Die Erfahrung hat sich durchgesetzt", so Melchner.FC Amberg II: Plößl; Hohe, Giehrl, Reinwald, Jawara, Ram (79. Meier), Schmien, Müller, Geitner, Florek, Leitenbacher (46. Buzdokic).DJK Ensdorf: Hauer; Dotzler (65. Th. Weiß), F. Westiner, St. Trager, T. Westiner, Hummel, A. Weiß, Grabinger, J. Trager (83. Eberhardt), Siebert, Luschmann.Tore: 0:1/0:2/0:3 (32./54./90.) Sebastian Hummel - SR: Martin Schanderl (Regensburg) - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (35.) Heiko Giehrl (FC II).