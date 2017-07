Alles oder nichts? Die ungeschlagenen Herren des TC Amberg am Schanzl fiebern dem letzten Spieltag der Tennis-Regionalliga entgegen. Am Samstag, 29. Juli, liegt es alleine in ihren Händen, ob sie im kommenden Jahr wieder in der 2. Bundesliga antreten dürfen - oder nicht. Bei einem Sieg im Auswärtsspiel (11 Uhr) gegen den SC Uttenreuth ist der Aufstieg perfekt, bei einer Niederlage ziehen Uttenreuth und eventuell auch der TC Rot-Weiß Landshut vorbei und für den TC Schanzl bliebe dann nur Platz zwei oder drei. Daran sieht man, wie heiß es in diesem Jahr in der Liga zugeht.

Die Amberger Herren reisen mit viel Selbstvertrauen an und glauben an sich. "Wenn man nach sechs Spieltagen ungeschlagen auf Platz eins steht, braucht man keine Angst vor dem SC Uttenreuth zu haben", sagt Teamchef Richard Vogel. "Es wird schwer, aber wir sind gut!" Doch alle sind sich einig, dass auch immer etwas Glück dazu gehört, erfolgreich zu sein.7. SpieltagSC Uttenreuth - TC Schanzl Sa. 11 UhrRW Landshut - RB Regensburg Sa. 11 UhrIphitos München - TSV Starnberg Sa. 11 UhrCaM Nürnberg - TC Piding Sa. 11 Uhr1. TC Amberg am Schanzl 6 37:17 12:02. TC Rot-Weiß Landshut 6 40:14 10:23. SC Uttenreuth 6 36:18 10:24. Rot-Blau Regensburg 6 32:22 8:45. TSV 1880 Starnberg 6 28:26 4:86. MTTC Iphitos München 6 21:33 4:87. CaM Nürnberg 6 13:41 0:128. TC Piding 6 9:45 0:12