Die Stunde der Entscheidung naht. Nach fünf Spieltagen in der Tennis-Regionalliga der Damen ist der TC Amberg am Schanzl Vorletzter. Doch die Aussichten auf den Klassenerhalt sind gar nicht so schlecht.

Siebentisch Augsburg, TC Amberg am Schanzl und TV Fürth - mit jeweils 2:8 Punkten liegen diese drei Vereine am Tabellenende. Bei ihrem Doppelspieltag am Samstag, 24. Juni, um 11 Uhr zu Hause gegen Luitpoldpark München II und am Sonntag, 25. Juni, um 11 Uhr beim 1. FC Nürnberg wollen die Ambergerinnen den Klassenerhalt schaffen. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn Teamchef Petr Strobl hofft, eine starke Besetzung aufbieten zu können. Die Nummer eins Lena Ruppert hat sich gut auf den Sand eingestellt, denn bei den bayerischen Meisterschaften erreichte sie das Viertelfinale, wo sie sich erst Stephanie Wagner 6:7/4:6 beugen musste.Auch Mira Stegmann zeigte sich dort in guter Verfassung, unterlag aber in der ersten Runde der frisch gebackenen deutschen U-16-Meisterin und Kaderkollegin Isabella Pfennig in einer Hitzeschlacht mit 4:6/6:3/2:6. Anita Husaric, Nona Ruppert und Steffi Ostermann melden sich ebenfalls fit zurück. Fraglich ist, wer das Team ergänzt. Ein echter Trumpf wäre natürlich Sybille Bammer.Der Gegner am Samstag, Luitpoldpark II, ist noch nicht gesichert (4:6) und hat nichts zu verschenken. An Position eins steht die routinierte Österreicherin Daniela Kix, an Nummer zwei und drei folgen mit der Serbin Ana Jovanovic und Oana Danescu zwei Spielerinnen, die eine makellosen Einzelbilanz (4:0, 2:0) haben. Für Ausgeglichenheit sorgen die beiden 17-jährigen Nachwuchstalente Julia Rehberg und Annika Pschorr.Am Sonntag geht es beim 1. FC Nürnberg vielleicht um Alles. Die Club-Damen (8:2) schielen weiterhin nach oben Richtung 2. Liga. Sie bezwangen als einzige den Tabellenführer Schwaben Augsburg (6:3). Mit der Nummer 419 der Weltrangliste, Anastasiya Vasylyeva (Ukraine), und Lara Schmidt, deutsche Nummer 41, sind sie an der Spitze hervorragend besetzt. Positive Bilanzen weisen aber auch Klara Hajkova (Tschechien), Yvette Kraus und die Polin Ania Hertel auf.Bei der auffallenden Doppelstärke der Nürnbergerinnen benötigt der Amberger Coach am Ende ein glückliches Händchen.