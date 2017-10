Sofort abhaken müssen die Bayernliga-Volleyballer die 0:3-Pleite beim Aufsteiger TSV Abensberg am Samstag. Durch die zweite Niederlage hintereinander befinden sich die Jungs von Spielertrainer David Fecko jetzt in der Tabelle dort, wo sie gar nicht hinwollen, nämlich am Tabellenende. Dabei hätte, wie schon in der vergangenen Woche, das Spiel ganz anders laufen können, wäre der erste Satz nicht leichtfertig durch Eigenfehler am Ende mit 23:25 verschenkt worden. Doch in den Sätzen zwei und drei zerbrach das Amberger Spiel (15:25, 10:25), Abensberg feierte mit seinen zahlreichen Fans einen gelungenen Bayernliga-Einstand.

Dabei fuhren die Amberger Volleyballer relativ optimistisch zu ihrem zweiten Saisonspiel zu den Niederbayern. Gegen den TB Regenstauf eine Woche zuvor hatten sie ja gezeigt, dass sie in der Liga mit dem derzeitigen Personal durchaus auf Augenhöhe mitspielen können. Und Abensberg schien als Aufsteiger nicht ein übermächtiger Gegner zu sein, auch wenn die Mannschaft durch den Zusammenschluss mit dem TV Riedenburg über einen sehr großen Kader verfügt. Der erste Satz verlief auch durchaus verheißungsvoll, ging aber wieder äußerst knapp durch unnötige Eigenfehler an den Gegner.Doch mit zunehmender Spieldauer offenbarten sich immer mehr gravierende Schwächen im Amberger Team. Auf der Außenposition fehlte es an Durchschlagskraft und durch die Verletzung von Janik Donhauser auch an personellen Alternativen. Über die Mitte gelang zu selten ein effektiver Angriff, so dass der gegnerische Block relativ leicht das Amberger Spiel lesen konnte. Die große Last im Angriff lag daher wieder auf den Schultern von Spielertrainer David Fecko, auf den sich natürlich der gegnerische Block konzentrieren konnte.In zwei Wochen erwartet der VC zu Hause den TV Mömlingen, und der führt gegenwärtig die Bayernliga-Tabelle an. Die Hoffnungen liegen dann auf Neuzugang Nico Harms beziehungsweise Talent Marco Nanka auf der Zuspieler-Position. Dadurch kann Interims-Steller Basti Barth seine gewohnte Rolle als Angreifer einnehmen. Und vielleicht ist ja bis dahin auch Janik Donhauser wieder fit.