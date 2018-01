Im letzten Spiel der Hauptrunde sichert sich der ERSC Amberg den Gruppensieg der Eishockey-Landesliga und überholt auf den letzten Drücker den ESC Haßfurt. Es ist der elfte Sieg in Serie und ein wahres Torfestival gegen brandgefährliche Gäste aus Burgau.

Gäste gehen in Führung

Zu sorglos

51-Sekunden-Doppelschlag

Trotz des 11:6-Erfolges betrieben die Löwen aber phasenweise richtigen "Chancenwucher", denn es blieben unglaublich viele Gelegenheiten ungenutzt, darunter auch ein Penalty. Ambergs Trainer Dirk Salinger wirkte aber eher etwas angefressen ob der sechs Gegentreffer, den meisten in einem Spiel während der gesamten Saison.Ein Lattenknaller von Bernhard Keil leitete nach 150 Sekunden das Offensivspektakel ein. In Führung gingen jedoch die Gäste, die ihre erste Überzahl nutzten und hinterher den ERSC weiter unter Druck setzten.tat sich schwer, wieder ins Spiel zu kommen, bekam aber in der Schlussphase des Drittels wieder die Oberhand. Jede Menge Großchancen folgten in kurzer Zeit, aber das Gästetor schien wie vernagelt. Eine tolle Kombination, eingeleitet von Torhüter Oli Engmann, führte über Florian Bartels zum Ausgleich durch Keil - 17 Sekunden vor der Pausensirene.Den Mittelabschnitt begann Amberg wieder mit einem Gestängetreffer, diesmal durch Dan Heilman. Danach war aber das Visier besser eingestellt. Sehr überlegt gemacht war die erstmalige Führung durch Bartels, dem die Gastgeber innerhalb zehn Minuten noch drei weitere Treffer zum 5:1 folgen ließen. Der Vorsprung verleitete zu etwas Sorglosigkeit im Defensivverhalten, was Burgau durch seinen Torjäger Vladimir Klinga zu einer Resultatsverbesserung zum 5:3 ausnutzten.Jetzt kam die einzige Phase, wo es wirklich brenzlig für Amberg wurde, denn man musste - drittelübergreifend - einige Zeit in doppelter Unterzahl überstehen. Da agierten die Löwen aber sehr konzentriert, blieben unbeschadet und erhöhten durch Köbele zum 6:3 - im Nachhinein wohl der wichtigste Treffer des Abends.Burgau zeigte sich beeindruckt und binnen fünf Minuten baute der ERSC das Resultat auf 9:3 aus. Die Partie war nun entschieden, auch wenn die Gäste - vorrangig durch Klinga - nochmals auf 6:9 herankamen. Heilman und Köbele machten dann binnen 51 Sekunden mit einem Doppelpack das Endresultat perfekt.

Tore: 0:1 (8.) Arnold (Hornak, Ziegler/5-4), 1:1 (20.) Keil (Bartels, Engmann), 2:1 (23.) Bartels (Köbele, Schönberger/4-4), 3:1 (28.) Köbele (Heilman, Hampl/5-4), 4:1 (29.) Schönberger (Groz, Bartels/5-4), 5:1 (34.) Hampl (Heilman, Schopper), 5:2 (36.) Klinga (Rohacik, Tomecko/4-4), 5:3 (38.) Klinga (Rohacik, Hornak), 6:3 (43.) Köbele (Hampl, Schönberger), 7:3 (45.) Köbele (Schönberger, Bartels), 8:3 (48.) Heilman (Hampl, Salinger), 9:3 (48.) Troglauer (Aukofer, Swadzba), 9:4 (51.) Klinga (Tomecko, Zientek), 9:5 (54.) Tausend (Ziegler, Arnold), 9:6 (56.) Klinga (Drozd, Tsakalidis), 10:6 (57.) Heilma (Schopper, Salinger), 11:6 (58.) Köbele (Heilman)

Strafen: Amberg 16 Minuten, Burgau 26 + 10 (Zientek) - Schiedsrichter: Barth, Feist - Zuschauer: 459