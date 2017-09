Die Saison-Vorbereitung auf die Eishockey-Landesliga des ERSC Amberg hat sich seit dem letzten Wochenende auf die Eisfläche verlegt.

Am Sonntag, 17. September, 18.30 Uhr, gehen die Löwen erstmals gleich unter gedämpften Wettkampfbedingungen an den Start und erwarten dazu die Stitftland Dragons des EHC Mitterteich.Das Team von ERSC-Coach Alex Reichenberger zeigte beim "Warm Up" bereits, dass über den Sommer gut an der körperlichen Verfassung gearbeitet wurde. Reichenberger hatte hierzu den kompletten Kader auf dem Eis, abgesehen von Back-Up-Goalie Paul Thiede, der sich nach einem unverschuldeten Unfall noch einige Zeit in Reha-Maßnahmen befinden wird.Die Stiftland Dragons belegten im Vorjahr den dritten Rang in der Bezirksliga, ärgerten den ERSC aber auch in der Vorbereitung mit einem 7:5-Erfolg im Stadion am Schanzl.Die Mitterteicher mit ihrem Coach Vaclav Drobny streben auch dieses Jahr eine Platzierung in der Spitzengruppe an, haben aber mit Bayreuth, Regen und vor allem Waldkirchen harte Konkurrenz. Auf Amberger Seite ein willkommener Gegner für den ersten Test nach einer Woche Training. Die Löwen werden hierzu voraussichtlich auch die Neuzugänge dem Publikum erstmals in Aktion vorführen können.Im Nachwuchs wartet "Girls-Day" und Laufschul-Schnuppertag. Die Nachwuchsabteilung des ERSC bietet an den Samstagen 16. und 23. September jeweils von 11.30 Uhr bis 13 Uhr mit einem "Girls-Day" einen speziellen Anreiz von Eishockey für Mädchen.Am Sonntag, 1. Oktober, steht von 14.30 bis 15.45 Uhr ein Schnuppertag für die Eishockey-Laufschule auf dem Programm.