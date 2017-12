ERSC Amberg bei den Donau Devils in Ulm

Am Sonntag, 3. Dezember, geht die Reise des ERSC Amberg nach Ulm/Neu-Ulm zu den Donau Devils - gleichzeitig der Auftakt zu vier Auswärtsspielen in der Landesliga am Stück. Der Tabellenachte durchlebt derzeit schwere Zeiten. Nach einem eher mäßigen Auftaktprogramm - aus dem lediglich der 4:3-Erfolg über Schweinfurt herausstach - musste nun Trainer Martin Valenti seinen Dienst quittieren.

Daraufhin verließen einige Spieler umgehend den Verein. Neuer Coach ist Robert Linke, der seinen Einstand mit Mini-Kader gegen Vilshofen mit 6:9 verlor, seine Mannschaft aber kämpferisch überzeugen konnte. Außerdem ist Stammtorhüter Konstantin Bertet wegen einer Matchstrafe für sechs Spiele aus dem Verkehr gezogen worden - also auch gegen den ERSC noch nicht dabei.Mit dem Team, das die Löwen bei deren 5:2-Heimerfolg phasenweise richtig ärgern konnte, haben die jetzigen Donau-Devils eher wenig gemeinsam. Verstärkungen sollen aber seit dem 1. Dezember zumindest im Gespräch sein.Man muss sich überraschen lassen - aus Amberger Sicht hoffentlich nicht unangenehm. Spielbeginn in der Eishalle am Donaubad Neu-Ulm ist um 18 Uhr.