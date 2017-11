Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass es in der Eishockey-Landesliga keine einfachen Aufgaben gibt, einmal abgesehen vielleicht vom Schlusslicht Straubing. Den Gegner am Freitag, 10. November (19.30 Uhr), wird der ERSC Amberg ohnehin nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn die Fahrt geht zum Spitzenreiter nach Haßfurt.

Die gastgebenden Hawks stehen etwas überraschend ganz vorne, haben alle sieben Auftritte erfolgreich absolviert und lediglich gegen Burgau (8:7) in die Overtime müssen. Die Partie in Freising wurde aus traurigem Grund nach dem ersten Drittel abgebrochen und wird neu angesetzt. Der 22-jährige Petr Krepelka stürzte ohne Fremdeinwirkung und prallte so unglücklich gegen die Bande, dass er sich einen Halswirbelbruch zuzog. Der Stürmer wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Murnau gebracht, wo er nun seit knapp vier Wochen behandelt wird. Trotz dieses Ausfalls blieb das Team von Trainer Martin Reichert in der Spur und fuhr wichtige Zähler im Kampf um die ersten fünf Ränge ein. Zuletzt gelang in einer Wasserschlacht im Freiluftstadion von Vilshofen ein 5:4-Erfolg mit drei Überzahltreffern. Den Sieg stellte Top-Torschütze Jakub Sramek (16 Tore) kurz vor dem Ende sogar in Unterzahl her.Der Tscheche ist sicherlich der Hauptgrund für den Erfolg der Unterfranken, dazu noch der slowakische Stürmer Michal Babkovic, der aus Salzgitter an den Main wechselte. Das verspricht ein kniffliger Job für den ERSC zu werden, aber nicht unlösbar. Im Amberger Lager hat man den nötigen Respekt vor dem Gastgeber, ohne dass man gleich in Ehrfurcht erstarren müsste. Der namhafteste Gegner der Hawks war bislang Bad Kissingen, gleich zum Saisonauftakt. Hier gelang ein 7:6-Derbyerfolg, allerdings traten die Kissinger Wölfe da noch nicht in Bestbesetzung an.Die Löwen fahren mit sechs Siegen aus sieben Begegnungen selbstbewusst nach Haßfurt. Trainer Alex Reichenberger hat gewiss die eine oder andere Idee, wie man die Hawks in Verlegenheit bringen kann. Dabei muss er auf David Rybka aus beruflichen Gründen verzichten. Das könnte wegen der frühen Abfahrtszeit noch den einen oder anderen treffen, aber der Kader ist breit genug.