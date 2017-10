Auftakt in der in der Eishockey-Landesliga: Auch wenn einige der 24 Vereine den Modus - vor allem die weiten Anreisen - kritisieren, Amberg legt alleine in der Vorrunde etwa 2000 Kilometer zurück, so sieht man beim ERSC der Saison mit freudiger Erwartung entgegen.

"Das könnte sehr spannend werden", so der einhellige Tenor aus dem Löwen-Lager. Hier nimmt man die teilweise weiteren Fahrten gerne in Kauf, findet doch endlich einmal eine nachvollziehbare Veränderung im Amateur-Eishockey statt und man sieht auch mal wieder andere Gegner.Die Landesliga wurde in zwei 12er-Gruppen aufgeteilt. Und da die Mannschaften vom Papier her sehr ausgeglichen erscheinen, könnte man den einen oder anderen Ausrutscher sicher leichter ausbügeln - anders, als in den früheren 8er-Gruppen. Völlig ungeschoren wird wohl auch keiner davonkommen. Natürlich hat dann nur derjenige Spaß daran, der es am Ende auch unter die ersten Fünf der Vorrunden-Gruppe schafft, denn dann winkt die Aufstiegsrunde zur Bayernliga.Dass der ERSC da mitmischen möchte, daraus macht auch der Vorsitzende keinen Hehl: "Es ist unser erklärtes Ziel, dass wir diese Runde erreichen. Und dann wollen wir auch dort ganz vorne mitmischen. Das haben wir so auch der Mannschaft kommuniziert und die hat das sehr positiv aufgenommen", lässt Mustafa Sugle keinen Zweifel, dass Vorstand und Team bereit für den großen Wurf sind. Selbstverständlich sei das nicht programmierbar, weiß auch der Löwen-Chef. Eine Verletzungsmisere könne schnell die Planungen gefährden und außerdem wisse man nicht, wie viel finanzielles Risiko die Konkurrenz zu gehen bereit ist. Aus Amberger Sicht habe man sich gut vorbereitet und spielt da kein Monopoly: "Wir haben - vor allem auch durch Obmann Chris Spanger - unsere Mannschaft sinnvoll und offensichtlich auch gut verstärkt, ohne uns da irgendwie zu übernehmen. Wir haben vollstes Vertrauen in Trainer und Spieler", sagt Sugle.Die Amberger sind offenbar auch das einzige ambitionierte Team, das ohne Kontingentspieler - die meist ein wesentlicher Kostenfaktor sind - startet. Dennoch werden die Löwen von der Konkurrenz häufig genannt, wenn es um "Geheimfavoriten" geht. "Die Wahrheit liegt am Ende doch wieder auf dem Eis und nicht in Spekulationen, aber es soll für jeden Gegner schwierig werden, gegen uns zu bestehen - ob Landesligist oder Bayernligist", verspricht Sugle.

Kader ERSC Amberg

TorTrikotnummer 1 Oliver Engmann, 17 Lukas Stolz, 94 Paul ThiedeAbwehr5 Simon Bogner, 11 Christoph Schönberger, 12 Daniel Trometer, 13 Thomas Schreier, 14 Andreas Hampl, 53 Norbert Gerber, 69 Markus Hausner, 95 Lukas SalingerAngriff9 Daniel Troglauer, 10 Philipp Dürr, 20 Dan Heilman, 22 Florian Bartels "C", 24 David Rybka, 25 Felix Köbele, 28 Daniel Smazal, 57 Dominik Farnbauer, 77 Kirill Groz, 79 Bastian Brenner, 87 Matthäus Swadzba, 89 Sebastian Aukofer "A", 90 Dominik Schopper "A"Coach: Alexander Reichenberger. Betreuer: Max Schaller. Physio: Oliver Reiff. Mannschaftsarzt: Oliver Heisel.Spielplan Landesliga 1So., 08.10., 18.30 ERSC - Dingolfing Fr., 13.10., 20:00 ERSC - Bad Kissingen So., 15.10., 20:00 Dingolfing - ERSC Fr., 20.10., 20:00 Straubing - ERSC So., 22.10., 18:30 ERSC - Ulm Fr., 27.10., 20:00 Bad Kissingen - ERSC So., 05.11., 18:30 ERSC - Königsbrunn Fr., 10.11., 19:30 Haßfurt - ERSC So., 12.11., 18:30 ERSC - Vilshofen Fr., 17.11., 20:00 ERSC - Freising So., 19.11., 18:00 Königsbrunn - ERSC Fr., 24.11., 20:00 ERSC - Schweinfurt Fr., 01.12., 20:00 ERSC - Selb So., 03.12., 18:00 Ulm - ERSC Fr., 08.12., 20:00 Vilshofen - ERSC So., 10.12., 18:00 Freising - ERSC Fr., 15.12., 20:00 Selb - ERSC Fr., 22.12., 20:00 ERSC - Haßfurt Fr., 29.12., 20:00 Schweinfurt - ERSC Fr., 05.01. 20:00 ERSC - Straubing So., 07.01, 18:00 Burgau - ERSC So., 14.01. 18:30 ERSC - BurgauModusIn die Verzahnungsrunde Bayernliga/Landesliga kommen die Bayernliga-Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 14, sowie jeweils die ersten 5 der beiden Landesligen. Diese 16 Teams werden in zwei Achter-Gruppen eingeteilt. Beginn der Einfachrunde ist am 19. Januar, Ende am 11. März 2018.Die Platzierten 1 bis 3 jeder Gruppe sind für die Wettkampfsaison 2018/19 in der Bayernliga qualifiziert. (pa)

EC Bad Kissinger Wölfe

Spielertrainer ist weiterhin Mikhail Nemirovsky, unterstützt von Michael Rosin. Letztjähriger Play-off-Finalteilnehmer, der sportlich aufgestiegen wäre, aber nicht die erforderliche Anzahl an Nachwuchsteams stellen konnte. Wollen sicherlich wieder ein gewichtiges Wort mitreden und entsprechend auf dem Transfermarkt tätig werden.ESV Burgau EisbärenIm Vorjahr auf dem siebten Rang in der Gruppe 2 gelandet und über Play-downs die Klasse erhalten. Coach Thore Knopf startet mit fünf (!) Kontingentspielern, vornehmlich aus der Slowakei. Sehr schwer einzuschätzen.EV Dingolfing Isar RatsDefinitiv im engeren Favoritenkreis. Nach einer eher schwachen Vorrunde zeigten die Niederbayern ihr wahres Gesicht und stießen bis ins Play-off-Halbfinale vor. Philipp Weinzierl ist weiterhin Spielertrainer und sein sehr erfahrenes Team ist eher noch stärker einzuschätzen, als im Vorjahr.SE Freising Black BearsGewannen in der letzten Saison überlegen ihre Gruppenphase, stürzten allerdings in der Zwischenrunde komplett ab. Trainerfuchs Heinz Zerres, der nun an der Bande steht, dürfte die Black Bears zu einem Anwärter auf die Verzahnungsrunde formen.ESC Haßfurt HawksDer sechste Rang in der Gruppenphase war schon etwas enttäuschend für die Unterfranken. Trainer Martin Reichert muss sich weiterhin auf die Treffsicherheit von Torjäger David Franek verlassen, der Unterstützung vom Tschechen Petr Krepelka und dem Slowaken Michal Babkovic bekommt.EHC Königsbrunner PinguineDie Verantwortlichen um Coach Alexander Wedl sehen die Vorrunde nur als Zwischenstation und geben ganz klar den Bayernliga-Aufstieg als Ziel aus. Landeten letzte Saison auf dem zweiten Zwischenrundenplatz und scheiterten erst im Play-off-Halbfinale. Sehr ausgeglichenes Team um die Topscorer Zimmermann und US-Boy Trupp.ERV Schweinfurt Mighty DogsSeit ihrem Oberliga-Rückzug vor drei Jahren versuchen die Schweinfurter zumindest wieder in die Bayernliga zu kommen. Neuer Coach ist Zdenek Vanc. Mit Dion Campbell und Jan Slivka sollen zwei Kontingentspieler für Tore sorgen. Der ERV sollte sicher die Verzahnungsrunde erreichen.VER Selb 1bAuswärts zumeist Punktelieferant, aber auf heimischen Eis in der Lage jeden Gegner zu besiegen. Der Klassenerhalt wird wohl wieder im Blickpunkt stehen - aber vielleicht können die Hochfranken mit einem verstärkten Kader noch mehr erreichen.EHC StraubingIm Vorjahr erst im letzten Spiel den Startplatz für die Zwischenrunde verspielt. Brachte den ERSC-Löwen eine empfindliche Niederlage bei. Kandidat für die Play-downs, aber nicht zu unterschätzen.VfE Ulm/Neu-Ulm DevilsDas Verpassen der Zwischenrunde in der letzten Saison war eine herbe Enttäuschung für die Donau-Städter. Coach Martin Valenti kann mit einem gut verstärkten Kader ins Rennen gehen. Viel Hoffnung setzt man in den US-Boy Chris Carroll und Routinier Jan Michalek.ESC Vilshofener WölfeWollen nach einem eher schwachen Vorjahr wieder vorne angreifen. Trainer Peter Straka kann/muss elf (!) Neuzugänge einbinden, zum Teil bekannte Routiniers, aber auch viele junge Spieler aus dem Deggendorfer und Straubinger Nachwuchs. Da bleibt Raum für Spekulationen, wie das funktionieren wird. (pa)