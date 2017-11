Zwei vermeintlich einfachere Aufgaben stehen für den ERSC Amberg am ersten Adventswochenende in der Eishockey-Landesliga auf dem Programm - auf die leichte Schulter sollten die Löwen ihre Gegner aber dennoch nicht nehmen, trotz der möglichen Angriffsverstärkung der Amberger durch Bernhard Keil. Auf dem Wunschzettel stehen jedenfalls sechs Punkte aus dem Heimspiel gegen VER Selb 1b am Freitag, 1. Dezember (20 Uhr), und der Auswärtspartie in Ulm am Sonntag, 3. Dezember (18 Uhr).

Das 1b-Team wird bei den Wölfen unter der Rubrik "Nachwuchs" gelistet, dementsprechend niedrig ist das Durchschnittsalter der Landesligamannschaft. Ambergs Stürmer Dan Heilman hat viele Jahre zwar in der Oberliga für Selb gespielt, kann aber vielleicht trotzdem den einen oder anderen Tipp zu den Jung-Wölfen geben. Die fehlende Erfahrung machen die Selber mit großem Einsatz und Laufbereitschaft wett, sind zudem technisch gut ausgebildet. So wurde unter anderem Freising besiegt und auch zuletzt in Dingolfing führten die Wölfe nach dem zweiten Drittel mit 4:1 (!). Mangelnde Disziplin und eine Reihe von Strafzeiten führten aber dazu, dass die Isar Rats die Partie noch drehen konnten. Ein Warnzeichen der Selber waren die zwei Drittel aber allemal.ERSC-Trainer Alex Reichenberger dürften die zuletzt fehlenden Lukas Salinger und Thomas Schreier wieder zur Verfügung haben. Fraglich ist dagegen der Einsatz von Matti Swadzba wegen Rückenbeschwerden.