Der ERSC Amberg wartet in der Qualifikationsrunde zur Bayernliga noch auf den ersten Sieg. Im Spiel gegen den EC Pfaffenhofen wäre ein geeigneter Zeitpunkt dazu - aber der ECP hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr, vor heimischen Publikum könnte der ERSC mit einem "Dreier" mit dem Tabellenfünften nach Punkten gleichziehen. Die "Ice Hogs" sind praktisch schon fester Bestandteil der Eishockey-Bayernliga, selbst wenn es in den vergangenen Jahren zumeist darum ging, den Abstieg zu verhindern.Dies ist auch die Vorgabe in der aktuellen Saison, die Pfaffenhofen in der Bayernliga auf dem 12. Rang mit 27 Punkten aus 26 Partien beendete.Um die Klasse unter allen Umständen zu erhalten, gingen die Oberbayern den Weg wie die meisten Amberger Konkurrenten: Sie stockten ihr Ausländerkontingent auf. Zu den beiden Kanadiern Dillon Duprey und Jake Fardoe zu Saisonbeginn kamen zuletzt noch Mike Chemello (Florida) und Kenny Matheson, der in der Regionalliga Südwest für die Zweibrücken Hornets 63 Scorerpunkte in 21 Partien erzielte.Der Rest der Mannschaft um Trainer Gregor Tomasin kann nicht unbedingt mit bekannten Namen aufwarten, sieht man einmal von Patrick Landstorfer oder Stefan Huber ab, die - wie beinahe die Hälfte des Ice Hogs-Teams - entweder in DNL oder Oberliga für den EV Regensburg aktiv waren, also allesamt höherklassig.Die bisherigen Ergebnisse des ECP in der Qualifikationsrunde endeten relativ knapp: In Königsbrunn (5:7) und Haßfurt (3:6) wurde verloren, gegen Moosburg (4:3 n.V.) und Bad Kissingen (2:1) ging man als Sieger vom Eis. Vor allem der Erfolg gegen die Wölfe aus Kissingen setzt ein großes Ausrufezeichen, der mit konsequenter Defensivarbeit und dem Vermeiden von Strafzeiten erzielt wurde.kann sich da auf einen körperlich sehr stabilen Gegner einstellen - mit kanadisch geprägtem Eishockey. Beim ERSC versucht man, die klare Niederlage in Bad Kissingen aus den Köpfen zu bekommen, wo neben den personellen Ausfällen durchaus eigene Fehler ein Aspekt waren, die zu den Gegentoren führten - unabhängig des starken Kissinger Auftritts.Recht vielversprechend waren die Eindrücke im Training zu Wochenbeginn allerdings nicht, denn die Anzahl der Teilnehmer war recht überschaubar. Diverse Blessuren wurden auskuriert und außerdem schwappt eine leichte Erkältungswelle durch das Team.Wer am Freitag alles dabei ist, wird sich wohl erst am Spieltag erweise. Die Moral bei den Löwen ist jedenfalls nicht angekratzt und wie in den bisherigen Heimspielen dürfte die Mannschaft von Coach Dirk Salinger kämpferisch wieder alles geben - und vielleicht endlich einmal das nötige Glück auf der Seite haben.