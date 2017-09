Eishockey-Landesligist ERSC Amberg überzeugt auch in seinem zweiten Vorbereitungsspiel. Nach einem 0:3-Rückstand bringen die Löwen den Bayernliga-Titelkandidaten Höchstadt an den Rand einer Niederlage.

Schwerstarbeit für Abwehr

Größerer Ehrgeiz

Nach 60 äußerst unterhaltsamen Minuten stand es 3:3. Man einigte sich anschließend - außerplanmäßig - mit dem Gegner und den Unparteiischen auf ein Penaltyschießen, in dem die Franken durch Ex-Nationalspieler Vitalij Aab das bessere Ende für sich hatten. Das schmälerte die starke Leistung der Löwen aber nicht im Geringsten.In der Anfangsphase schien alles wie "geplant" für den Favoriten zu laufen. Schon der erste Scheibenverlust des ERSC mündete im 0:1 durch Torjäger Michal Petrak. Dieser und sein Sturmpartner Ales Kreuzer waren zunächst die auffälligsten Akteure. Die Löwen-Defensive um Torhüter Lukas Stolz hatte Schwerstarbeit zu leisten. Allerdings hielten die Gastgeber gut dagegen und kamen zu ersten Torchancen. Auch im Mittelabschnitt hatte Höchstadt einen Blitzstart. Vitalij Aab legte sehenswert auf für Petrak, der sicher zum 0:2 verwandelte. Kreuzer ließ kurz darauf das 0:3 in Unterzahl folgen.Mit zunehmender Dauer erkämpften und erspielten sich die Löwen mehr Spielanteile. Dabei offenbarte sich, dass sie aktuell physisch in besserer Verfassung sind, als der Bayernligist. Beispielhaft dafür war die zunehmende Anzahl kleiner Fouls der Gäste, mit denen sie sich der ERSC-Angriffe erwehrten. Zunächst schien das Tor von Gästetorhüter Carsten Metz wie vernagelt, aber es häuften sich die Großchancen für Amberg. Bastian Brenner gelang schließlich der längst überfällige Anschlusstreffer noch vor dem Drittelende.Nach dem letzten Seitenwechsel war der ERSC Herr im Haus. Speziell über Dan Heilmann, Florian Bartels und Felix Köbele liefen die Angriffe, die Höchstadt mehr und mehr in höchste Verlegenheit brachten. Überhaupt zeigte das gesamte Team von Coach Alex Reichenberger den deutlich größeren Ehrgeiz, auch wenn es sich "nur" um ein Testspiel handelte. Das 2:3 besorgte Köbele in Unterzahl und den Ausgleich Dominik Schopper im Powerplay. Der hatte 17 Sekunden vor dem Ende noch die Gelegenheit zum Siegtreffer, scheiterte aber mit einem Penalty - die gefühlten Gewinner waren die Löwen aber sowieso.Das geplante "Rückspiel" in Höchstadt am Feiertag, 3. Oktober, wurde vom HEC abgesagt. Grund dafür sind Umbauarbeiten im Stadion.

Tore: 0:1 (2.) Petrak (Lenk,Tratz), 0:2 (21.) Petrak (Aab), 0:3 (34.) Kreuzer (4-5), 1:3 (38.) Brenner (Troglauer), 2:3 (46.) Köbele (Bartels/4-5), 3:3 (47.) Schopper (Köbele,Bogner/5-3), 3:4 (60.) Aab (Penalty) - Strafen: Amberg 12, Höchstadt 20 Minuten - SR: Wittmann; Fiala, Kaderabek - Zuschauer: 260