Der ERSC Amberg zeigt gegen die Buchloe Pirates großen Kampfgeist und unglaubliche Moral, bringt den Bayernligisten in einem intensiven Spiel an den Rand einer Niederlage - aber für die volle Belohnung fehlen 16 Sekunden.

59:18 Strafminuten

Ausgerechnet in Überzahl

Der ERSC musste sich in der Qualifikationsrunde zur Bayernliga am Freitag gegen Buchloe mit einem Punkt zufriedengeben. Mit dem 5:5-Ausgleich kurz vor Spielende raubte Gästestürmer Ladislav Marek den Löwen den Sieg und drei eigentlich verdiente Punkte. Dass sich Buchloe in Person seines Torjägers Alex Krafczyk den Zusatzzähler in der Verlängerung dann auch noch mit dem 5:6 aus abseitsverdächtiger Position sicherte, passte zum VerlaufAls (Mit-)Verantwortliche hatten die lautstarken ERSC-Fans das Unparteiischen-Trio ausgemacht, das vor allem in den letzten beiden Dritteln unterschiedliche Auslegungen in puncto Zweikampfbeurteilungen zeigte: 59 Strafminuten für den ERSC gegenüber 18 bei den Gästen - da kann man nicht von Heimschiedsrichtern sprechen.Die Ereignisse bei Buchloe während der Woche mit der Trainerentlassung und der Androhung, dies auch für Spieler folgen zu lassen, zeigte Wirkung. Waren die Piraten nach Kissingen noch mit einem 13-Mann-Kader gereist, so boten sie in Amberg mit 21 Akteuren quasi "volle Kapelle" auf. Bei Amberg fehlte Torhüter Oli Engmann und das auch noch circa zwei Wochen wegen einer Entzündung im Knie.Ausgerechnet in eigener Überzahl kassierten die Löwen ein Gegentor, das jedem Torhüter ans Selbstvertrauen geht. ESV-Stürmer Maximilian Hermann wagte aus dem eigenen Verteidigungsdrittel einen Befreiungsschlag und die Scheibe sprang vor Löwen-Goalie Lukas Stolz auf, über dessen Schläger und vom Innenpfosten ins Tor. Der ERSC antwortete mit wütenden Angriffen und kam nach einigen Chancen dann elf Sekunden vor der Drittelpause zum 1:1 durch Thomas Schreier.Im Mittelabschnitt stand es nach 24 Sekunden 1:2 durch Markus Vaitl, was erneut nicht unhaltbar schien. Die schnelle Antwort lieferte Florian Bartels. Zur neuerlichen Führung der Gäste musste eine doppelte Unterzahl des ERSC herhalten, weil Hampl und Christoph Schönberger gleichzeitig auf die Strafbank geschickt wurden. Zum Drittelende stand es 3:4, erneut Schreier für Amberg und Krafczyk hatten getroffen. Sehr emotional und an Spannung kaum zu überbieten verlief der Schlussabschnitt. Der ERSC musste zunächst eine weitere doppelte Unterzahl überstehen, weil Lukas Salinger in die "Kühlbox" und Bernhard Keil mit einer Spieldauerstrafe zum Duschen geschickt wurden. Die Löwen waren aber nun wie aufgedreht, kamen durch einen genialen Konter über Felix Köbele durch Dan Heilman zum 4:4-Ausgleich. Vor allem Köbele riss eine Lücke nach der anderen in die Piraten-Abwehr. Bei der erstmaligen Führung für die Amberger ließ sich der Außenstürmer von niemanden mehr aufhalten und die Löwen steuerten auf einen verdienten "Dreier" zu. Buchloe nahm den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, danach hatten die Gastgeber zwei, drei Schussgelegenheiten aus der eigenen Abwehrzone, verfehlten aber das ESV-Gehäuse - dann stocherte Marek 16 Sekunden vor dem Ende den Puck zum 5:5 ins Tor.

Tore: 0:1 (12.) Hermann (4-5), 1:1 (20.) Schreier (Köbele/4-3), 1:2 (21.) Vaitl (Raß, Lerchner/4-4), 2:2 (23.) Bartels (Schönberger), 2:3 (29.) Krafczyk (Vaitl, Dropmann/5-3), 3:3 (37.) Schreier (Hampl, Bartels/4-4), 3:4 (39.) Krafczyk (Hofer/5-4), 4:4 (44.) Heilman (Köbele/4-5), 5:4 (49.) Köbele, 5:5 (60.) Marek (6-5), 5:6 (60.+1) Krafczyk. Strafen: Amberg 29 + 10 (Schönberger) + 20 Keil, Buchloe 18 Minuten. Schiedsrichter: Saal, Rische, Weiner. Zuschauer: 485