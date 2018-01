Landesliga Gruppe 1

EHC Straubing - EHC Königsbrunn 2:7EV Dingolfing - EHC Königsbrunn 3:8EC Bad Kissingen - ESC Vilshofen 9:3SE Freising - ERV Schweinfurt 2:8ERSC Amberg - ESV Burgau 11:6SE Freising - ESC Haßfurt 4:9ESC Vilshofen - ERSC Amberg 1:61. ERSC Amberg 22 116: 57 532. ESC Haßfurt 22 146: 82 523. EC Bad Kissingen 22 107: 65 504. ERV Schweinfurt 22 120: 56 495. EHC Königsbrunn 22 107: 57 46 -----------------------------------------------6. EV Dingolfing 22 100: 95 377. ESV Burgau 22 117:124 278. SE Freising 22 82:107 269. VER Selb 1b 22 70:112 1810. ESC Vilshofen 22 75:124 1811. Ulm/Neu-Ulm 22 65:103 1412. EHC Straubing 22 46:168 3Bayernliga1. Höchstadter EC 26 152: 66 652. ESC Dorfen 26 126: 91 583. HC Landsberg 26 140: 95 554. TSV Peißenberg 26 128: 83 465. EV Füssen 26 98: 86 436. TSV Erding 26 109: 88 427. EHF Passau 26 115:107 388. ESC Geretsried 26 106:109 37 -----------------------------------------------9. ESV Buchloe 26 115:116 3510. EA Schongau 26 89:126 2911. EV Pegnitz 26 93:133 2812. EC Pfaffenhofen 26 71:118 2713. Wan. Germering 26 89:144 2314. EV Moosburg 26 82:151 20ERSC Amberg startet in MoosburgAmberg. (pa) Am Sonntag fielen auch in der Eishockey-Bayernliga die letzten Entscheidungen über die endgültigen Platzierungen. Die Mannschaften auf den Rängen 9 (ESV Buchloe), 12 (EC Pfaffenhofen) und 14 (EV Moosburg) werden der Amberger Gruppe zugeteilt. Das ergibt für den ERSC Amberg folgenden Spielplan (die Uhrzeiten werden noch festgelegt). Eventuelle Veränderungen sind durch die Hallenbelegungspläne der teilnehmenden Teams möglich.Fr., 19.01. Moosburg - ERSC So., 21.01. ERSC - KönigsbrunnFr., 26.01. ERSC - Buchloe So., 28.01. Bad Kissingen - ERSCFr., 02.02. ERSC - Pfaffenhofen So., 04.02. Schweinfurt - ERSCFr., 09.02. Haßfurt - ERSC So., 11.02. Ausweichtermin 1Fr., 16.02. Amberg - Schweinfurt So., 18.02. Pfaffenhofen - ERSCFr., 23.02. ERSC - Bad Kissingen So., 25.02. Buchloe - ERSCFr., 02.03. Amberg - Moosburg So., 04.03. Königsbrunn - ERSCFr., 09.03. Ausweichtermin 2 So., 11.03. ERSC - HaßfurtIn einer Einfachrunde - ohne Mitnahme der bisherigen Punkte - treffen die Mannschaften in der Verzahnungsrunde in Hin- und Rückspiel jeweils zweimal aufeinander. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 sind für die Bayernliga 2018/19 qualifiziert.