Am Samstag ist beim ERSC Amberg Weihnachtsfeier. Ein Sieg am Abend zuvor würde zusätzlich für Stimmung sorgen. Doch einfach ist die Aufgabe in Selb nicht.

Klare Sache im Hinspiel

Reise in die Vergangenheit

Daniel Trometer beendet Spielerkarriere Beim Spiel des ERSC Amberg in Selb nicht mehr dabei ist Löwen-Verteidiger Daniel Trometer. Der 31-Jährige muss schweren Herzens seine aktive Karriere wegen einer hartnäckigen Schulterverletzung beenden, dürfte dem ERSC aber sicherlich in anderer Position erhalten bleiben. Das Amberger Urgestein hat bereits verlauten lassen, dass er den Weg des Übungsleiters einschlagen möchte.

Der ERSC Amberg ist in der Eishockey-Landesliga mit 12 Siegen aus 15 Begegnungen zielstrebig unterwegs in Richtung Verzahnungsrunde zur Bayernliga. Doch auch wenn die Punkteausbeute äußerst erfreulich ist - zu verschenken haben die Löwen trotzdem nichts, bis die Qualifikation auch rechnerisch in trockenen Tüchern ist. Dies gilt genauso für das Auswärtsspiel am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr beim VER Selb 1b.Erst vor exakt zwei Wochen empfing der ERSC die Wölfe zum Hinspiel und gewann nach überlegen geführter Partie deutlich mit 7:1. Offenbar kommen die Oberfranken im heimischen Stadion da wesentlich besser zurecht, sind da womöglich auch kompletter besetzt, als bei den Auswärtsfahrten. Neben Straubing (8:1) haben sie hier mit Dingolfing (4:3) und Freising (3:1) auch zwei direkte Konkurrenten des ERSC um einen der ersten fünf Ränge bezwungen. Gleichwohl verliefen auch die Heimniederlagen zumeist äußerst knapp, mit einer Ausnahme gegen Schweinfurt (3:10). VER-Coach Stefan Wegmann hat zumindest auf dem Papier einen relativ großen Kader mit teilweise höherklassig erfahrenen Spielern. Aufgrund der Resultate kommen diese aber wohl vornehmlich in Heimspielen zum Einsatz.Für Alex Reichenberger und seine Mannschaft allemal ein möglicher Stolperstein, dem man mit hoher Konzentration und entsprechendem Respekt begegnen muss. In der Rollenverteilung sind die Löwen allerdings klar der Favorit. Dabei wird der Coach wohl erst am Spieltag wissen, welche Spieler er mit nach Selb nehmen kann. Das Lazarett ist sicherlich ausgedünnter geworden, aber von Entwarnung kann deshalb längst noch nicht gesprochen werden.Für Stürmer Dan Heilman wird das Gastspiel in der Netzsch-Arena eine Rückkehr in die Vergangenheit, spielte "Dan the Man" doch noch bis letzte Saison viele Jahre für die Selber sehr erfolgreich im Oberliga-Team.