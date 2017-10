Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist dem ERSC Amberg der Start in die Saison geglückt - und das gegen sehr stark eingeschätzte Konkurrenz. Jetzt stehen zwei vermeintlich einfachere Aufgaben bevor. Doch es gibt genügend Gründe für höchste Konzentration.

Mit vier Blöcken

Jeder Zähler zählt

Am Freitag, 20. Oktober, geht die Auswärtsfahrt zum EHC Straubing. Um 20 Uhr treffen die Amberger im Stadion am Pulverturm auf einen Außenseiter in der Eishockey-Landesliga. Aber war da nicht noch irgendwas in der vergangenen Saison? Genau, denn da fuhren die Löwen ebenso ambitioniert wie favorisiert nach Niederbayern und mussten mit einer peinlichen 1:3-Niederlage die Heimreise antreten. Der Großteil der Mannschaft und auch Trainer Alex Reichenberger dürften das noch nicht aus dem Gedächtnis gestrichen haben.Die Voraussetzungen beim EHC sind unverändert. Coach Christian Penzkofer, ehemaliger Ober- und Zweitligaspieler, steht ein umfangreicher Spielerkader auf dem Papier zur Verfügung. Die Frage ist oftmals nur, auf wen er dann tatsächlich zurückgreifen kann. Der Großteil seines Kaders sind junge Spieler zwischen 19 und 22 Jahren, dazu aufgefüllt mit einigen Routiniers. In der Vorsaison traten die Straubinger mit vier Blöcken gegen Amberg an und standen den ERSC-Spielern 60 Minuten lang auf den Schlittschuhen - das Resultat ist bekannt.In dieser Saison gibt es noch nicht viel Aussagekraft über das Auftreten des EHC. Der absolvierte erst ein Punktspiel, vor heimischem Publikum gegen die 1b der Selber Wölfe, und verlor knapp mit 0:1.Am Sonntag, 22. Oktober (18.30 Uhr), erwarten die Löwen dann Zuhause im Stadion am Schanzl den VfE Ulm/Neu-Ulm. Die bayerischen Grenzstädter sind quasi ein "Neuling" in der Amberger Gruppe und nicht wirklich glücklich mit dieser Einteilung, denn mit Ausnahme der Derbys gegen Burgau und Königsbrunn haben die "Donau-Devils" ausnahmslos weite Reisen.Königsbrunn ist am Freitag der dritte Gegner, nachdem der VfE in Freising 2:6 verloren, dafür aber in Selb mit 4:2 gewonnen hatte. Sportlich will man aus Ulmer Sicht nicht wieder in einer Abstiegsrunde landen, und da stehen Coach Martin Valenti mit den Routiniers Jan Michalek und Mike Dolezal doch auch namhafte Spieler zur Verfügung, dazu noch Bayernliga-Torhüter Konstantin Bertet. Als Kontingentspieler haben die Devils den schwedischen Verteidiger Johan Larsson und im Angriff den hochgewachsenen US-Boy Chris Carroll, der in der College-Liga eifriger Punktesammler war.Ein komplett neuer Gegner sind die Devils für die Löwen aber auch nicht, denn vor zwei Jahren traf man in den "Ananasrunde" genannten Platzierungsspielen aufeinander. Der ERSC gewann seinerzeit den bedeutungslosen direkten Vergleich (6:4, 4:5). Diesmal steht für Amberg und Ulm mehr auf dem Spiel. Jeder Zähler ist wichtig, um am Ende der Hauptrunde einen Rang unter den ersten fünf Mannschaften und damit die Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten zu erreichen.Mit einer Leistung wie in den ersten beiden Heimspielen gegen Dingolfing und Bad Kissingen ist der ERSC definitiv in der Favoritenrolle.