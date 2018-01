Die Partie beim ESV Burgau ist die erwartet schwere Aufgabe, am Ende setzt sich der ERSC Amberg aber verdient mit 7:5 durch, feiert den neunten Sieg in Serie und steht weiter auf Platz zwei der Eishockey-Landesliga - bei einem Spiel weniger als Tabellenführer Haßfurt. Herausragend bei den Löwen sind zwei Akteure.

Kombination wie aus dem Bilderbuch

Burgau ging ausgeruht in die Partie, weil die Fahrt am Freitag nach Ulm wegen des Donauhochwassers ausfiel. Trotz der langen Busfahrt machten aber zu Beginn die Löwen den wacheren Eindruck und kamen durch einen Doppelschlag von Daniel Troglauer und Florian Bartels zu einer frühen 2:0-Führung.Erst nach und nach hatten auch die Gastgeber Offensivaktionen, zumeist über ihren stärksten Angreifer, Vladimir Klinga. Der Slowake war es auch, der seine Gefährlichkeit mit dem 1:2-Anschlusstreffer unterstrich. Amberg versäumte bei eigener Überzahl den Vorsprung auszubauen, so kamen die Gastgeber überraschend durch Daniel Tsakalidis noch vor Drittelende zum Ausgleich.Im Mittelabschnitt spielte der ERSC seine ganze Cleverness aus, die Eisbären aus Burgau dezimierten sich selbst entscheidend, denn Verteidiger David Tomecko "verdiente" sich mit einem üblen Foul die darauffolgende Spieldauerstrafe.Während der fünfminütigen Überzahl schaffte sich Amberg durch Thomas Schreier und Heilman einen Zwei-Tore-Vorsprung. Zuvor hatte Bernhard Keil mit einem fulminanten Schlagschuss noch die Latte getroffen. Der ERSC war eindeutig spielbestimmend und traf in diesem Abschnitt auch noch doppelt in Unterzahl. Zunächst war es Felix Köbele - der insgesamt fünf Torbeteiligungen hatte - im Alleingang, danach Heilman, der an vier Treffern mitwirkte, über eine Bilderbuchkombination mit Schreier und Köbele.Damit hatten die Löwen für eine Vorentscheidung gesorgt, aber im Schlussdrittel schickten die Gastgeber schon nach 23 Sekunden ein Lebenszeichen. Klinga war der Schütze zum 3:6. In der Folge neutralisierten sich beide Teams etwas, bis Benjamin Arnold auf 4:6 verkürzte. Der ERSC behielt aber die Ruhe und wartete auf seine Chance. Heilman machte zwei Minuten vor dem Ende mit dem 4:7 den Sack endgültig zu. Am Löwen-Sieg konnte auch Klingas dritter Treffer nichts mehr ändern.





Tore: 0:1 (3.) Troglauer (Heilman), 0:2 (4.) Bartels (Köbele, Schreier), 1:2 (9.) Klinga (Drozd, Tomecko), 2:2 (16.) Tsakalidis (Arnold), 2:3 (31.) Schreier (Köbele, Bartels/5-3), 2:4 (34.) Heilman (Troglauer, Köbele/5-3), 2:5 (38.) Köbele (4-5), 2:6 (40.) Heilman (Schreier, Köbele/4-5), 3:6 (41.) Klinga (Rohacik), 4:6 (52.) Arnold (Tsakalidis, Hornak), 4:7 (58.) Heilman (4-4), 5:7 (59.) Klinga (Tausend, Arnold/5-4) - Strafen: Burgau 17 + 10 (Rohacik) + 10 + 20 (Tomecko), Amberg 16 Minuten - Schiedsrichter: Egger, Römer - Zuschauer: 220