Fließender Übergang für den ERSC Amberg: Wenige Tage nach dem Gewinn der Hauptrunde in der Eishockey-Landesliga Gruppe A starten die Löwen in die Qualifikationsrunde zur Bayernliga. Mit viel Selbstvertrauen, aber ohne Punkte.

Schießbude der Bayernliga

Ohne Topscorer Köbele

Das Auftaktspiel für den ERSC Amberg ist am Freitag, 19. Januar, um 19.30 Uhr beim EV Moosburg. Elf Siege am Stück konnten die Schwarz-Gelben zuletzt vorweisen, doch nun beginnt alles wieder bei null, die Punkte aus der Hauptrunde werden nicht mitgenommen. Darüber werden sich vor allem die Gastgeber freuen, denn auch sie hatten eine Serie aufzuweisen, allerdings eine negative, die sie ans Ende der Bayernliga-Tabelle gespült hatte.Letztmals gewann der EVM am 22. Dezember mit 5:4 nach Penaltyschießen gegen Schongau. 20 Punkte aus 26 Partien gaben einfach nicht mehr her als die rote Laterne - und mit 151 Gegentreffer war Moosburg die Schießbude im 14er-Feld. Alleine 29 Mal klingelte es in den letzten drei Punktspielen, wobei nach der 5:11-Niederlage in Erding die Notbremse gezogen wurde und Schluss war für Trainer Dimitri Startschew. Beim Hauptrunden-Abschluss in Buchloe (2:11) stand bereits dessen Nachfolger an der Bande - und der ist kein Unbekannter.Bernhard Englbrecht, ehemaliger deutscher Nationaltorhüter, soll das Team der Drei-Rosen-Städter vor dem Abstieg bewahren. Spielerisches Potenzial ist durchaus vorhanden: Mit dem jungen Tschechen David Michel steht ein echter Torjäger zur Verfügung, ebenso mit Martin Dürr, der für Freising in dieser Saison 27 Tore erzielte. Tobias Hanöffner und der 38-jährige Patrice Dlugos bringen jede Menge Routine ins Spiel.Trotz Negativlauf - der EV Moosburg ist das höherklassige Team im Duell mit dem ERSC, der zunächst mal nicht als Favorit nach Oberbayern reist, auch wenn die Verantwortlichen schon auf einen Aufstieg spekulieren: "Wenn du eine so starke Landesliga-Gruppe gewinnst, willst du natürlich noch einen draufsetzen", so er einhellige Tenor aus dem ERSC-Hauptquartier.Allerdings fällt zum Auftakt ausgerechnet der Top-Scorer der Löwen aus. Felix Köbele muss einen schon länger feststehenden persönlichen Termin wahrnehmen. Die Mannschaft scheint aber so selbstbewusst und variabel, dass sie dessen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen kann. Positiv könnte sich auswirken, dass Oberliga-Verteidiger Benjamin Frank sein Debüt für die Amberger geben kann und auch mit Thomas Schreier - zuletzt gesperrt - ein Defender ins Team zurückkehrt. Letzterer hat übrigens bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Zusage für die kommende Saison erteilt - egal, für welche Liga.