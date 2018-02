In der Landesliga gewinnt der ERSC Amberg beide Spiele gegen den ERV Schweinfurt. Jetzt steht in der Qualifikationsrunde zur Bayernliga das nächste Treffen an. Gelingt dem ERSC ein ähnlicher Husarenstreich wie beim 3:1-Sieg kurz vor dem Jahreswechsel?

Geht es nach der Landesliga-Hauptrunde, hat der ERSC Amberg am Sonntag, 4. Februar, in Schweinfurt die besseren Voraussetzungen. Aktuell sind aber die Mighty Dogs relativ klar im Vorteil.Seinerzeit ging die Defensivtaktik der Löwen voll auf, vor allem, weil Torhüter Oliver Engmann einen "Sahneabend" erwischte und den Dogs in deren Offensive nahezu den Nerv raubte. Gut 170 Fans des Amberger Anhangs begleiteten damals den ERSC und sorgten für lautstarke Unterstützung; mit deren Rückendeckung können die Löwen auch diesmal rechnen. Schweinfurt hatte einen optimalen Einstieg in die Qualifikationsrunde zur Bayernliga, startete mit einem Auswärtssieg in Buchloe (2:1).Dann gab es noch ein 5:4 nach Verlängerung gegen Königsbrunn. Endgültig angekommen sind die Dogs aber mit dem 8:4-Erfolg in Moosburg, wo man nach zwei Dritteln noch mit 2:3 im Rückstand lag. Auch Schweinfurt hat sich kurz vor Transferende noch einmal verstärkt und den Tschechen Marek Proks - als laut Kaderliste fünften Ausländer - verpflichtet. Der ERV ist seit der Saison 2013/14 in der Landesliga und seither unterwegs mit dem Ziel, in die Bayernliga aufzusteigen. So nah wie dieses Jahr sind die Mighty Dogs bislang noch nicht an der Erfüllung ihres Wunsches gewesen. Die Amberger Löwen fahren wegen der bisherigen Aufeinandertreffen mit entsprechendem Selbstvertrauen am Sonntag nach Schweinfurt - aber auch mit viel Respekt. Die Hauptrundenspiele haben gezeigt, dass man den Mighty Dogs durchaus gewachsen ist. Um Punkte aus Unterfranken mitzubringen, bedarf es natürlich auch wieder außergewöhnlichen Leistungen.Eine Rolle spielt dabei, wie man die Freitagsspiele überstanden hat. Der ERSC hatte es mit Pfaffenhofen zu tun und Schweinfurt musste den schweren Gang im Lokalderby zu den Bad Kissinger Wölfen bestehen. Spielbeginn im Schweinfurter "Dome" ist am Sonntag um 18 Uhr.Die ERSC-Vorstandschaft und sicherlich auch die Löwen-Fans dürfen sich darauf freuen, dass mit Allrounder Christoph Schönberger ein weiterer Leistungsträger für die kommende Saison im Amberger Trikot zugesagt hat.